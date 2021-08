El Consell vol rescatar per al mercat de lloguer uns 20.000 habitatges buits de grans propietaris abans de final de legislatura

L’accés a l’habitatge és un problema seriós, i més quan hi ha un gran nombre d’immobles buits –la majoria dels quals propietat d’entitats bancàries i fons d’inversió– que romanen fora del mercat. Aquesta mateixa setmana, l’Ajuntament de València i la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge, anunciaven la creació d’una comissió mixta per a abordar aquesta qüestió a la recerca d’una borsa d’habitatges desocupats a la ciutat, començant pel barri d’Orriols.

Precisament, la Generalitat Valenciana està treballant des de fa mesos en un decret llei que desenvolupa la Llei de funció social de l’habitatge que té, entre els seus objectius, mobilitzar immobles buits que són propietat de grans tenidors per al seu lloguer. L’objectiu del Consell és que aquesta norma, que ja està en mans del Consell Jurídic Consultiu, puga ser aprovada la pròxima tardor, tal com apuntava el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar.

Segons les estimacions del departament que dirigeix Rubén Martínez Dalmau, una vegada aprovat el decret i fins a final de la legislatura –aproximadament dos anys–, es podrien traure al mercat unes 20.000 cases i pisos buits propietat de la Sareb, bancs i diferents fons d’inversió al llarg de tot el territori valencià.

Aquests grans tenidors, segons la norma, són les “persones físiques o jurídiques que exercisquen una activitat econòmica en l’àmbit immobiliari i disposen de més de deu habitatges en qualsevol règim”. Per habitatge deshabitat, el Consell entén: “El que, sent propietat d’un gran tenidor, siga declarat com a tal mitjançant resolució administrativa per incomplir la seua funció social pel fet de no ser destinat de manera efectiva a l’ús residencial previst legalment o per romandre desocupat de manera continuada durant un temps superior a un any, sense que hi concórrega causa justificada de desocupació”.

Registre d’habitatges buits

Així doncs, una vegada es disposen de les eines legals adequades, el Govern valencià elaborarà un registre d’habitatges buits en col·laboració amb les administracions locals i altres entitats que ajudaran en la localització d’aquests immobles. Una vegada es detecten, es donarà als propietaris un termini de sis mesos per a posar-les en el mercat i s’habilitaran una sèrie de mecanismes per a possibilitar-lo, siga de manera privada o amb la mediació de l’Administració. En el cas contrari, s’aplicaran sancions als propietaris

Per fer-ho, es posaran a la disposició dels propietaris quatre vies d’actuació: la col·laboració amb els API (agents de la propietat immobiliària) per a coordinar les gestions entre propietaris i inquilins; la utilització de la Xarxa Lloga, que posa a la disposició de propietaris i interessats en el lloguer una borsa d’habitatges a través d’un portal web; la mediació entre les parts per a oferir ajudes al lloguer i assegurar-ne el pagament; i el lloguer solidari, pel qual l’Administració es fa càrrec de tots els tràmits, incloent-hi la rehabilitació de l’habitatge i el seu lloguer compensant al propietari.

L’objectiu del decret és, tal com apunta Aguilar, “trencar la immobilitat dels habitatges i destensar el mercat, posant a la disposició dels interessats més oferta de pisos en lloguer, no únicament de caràcter social”.