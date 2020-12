Dalt d’una escala, un arbre o una tàpia: les maneres tan variades per a veure jugar al futbol els xiquets per no poder entrar als camps per la COVID

Els esdeveniments o les trobades esportives que se celebren en instal·lacions o en la via pública “hauran de desenvolupar-se sense públic”. Així es recull en la resolució publicada per la Conselleria de Sanitat el 6 de novembre passat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana sobre mesures extraordinàries per a combatre la pandèmia de la COVID-19, una decisió que, entre les seues conseqüències, implica que mares i pares –a més d’altres familiars– no puguen presenciar en directe les trobades esportives en què participen els seus fills i filles. Aquesta circumstància està deixant imatges d’allò més variades al voltant dels camps de futbol valencians.

Qualsevol cap de setmana, en passar a la vora d’una instal·lació esportiva en què està disputant-se un encontre de futbol base, es pot veure un gran nombre de persones arremolinades al costat d’una tanca i sense mantindre les distàncies de seguretat pertinents per veure jugar els seus fills a través de les reixes que envolten el recinte. Però no solament això. Quan la instal·lació està tapiada, és habitual veure els pares portant escales per poder presenciar els partits per damunt dels murs o gent enfilada a les tàpies, algunes d’una alcària considerable. També hi serveixen bastides improvisades, vehicles, arbres o qualsevol altra superfície elevada que facilite la visió per damunt de la paret perimetral.

Molts pares no entenen les restriccions de Sanitat, ja que consideren que amb la situació actual hi ha un risc molt més gran que, quan a començament de temporada, es permetia l’accés d’un familiar o dos per xiquet al recinte: “Ens amuntonem al costat d’un forat que hi haja en la tanca per poder veure els partits, i abans, quan podíem entrar al camp, estàvem molt més distanciats i sense cap risc”, apunta un pare en declaracions a elDiario.es.

Des dels clubs opinen igual: “Fent bé les coses, hi ha menys riscos dins dels camps que deixant els pares fora”. I insisteixen que els familiars estan “més segurs dins del camp que fora”, alhora que critiquen el greuge comparatiu que es produeix amb altres activitats en què sí que es permet la presència de públic, sempre de manera controlada i respectant uns aforaments màxims determinats.

En aquest sentit, Iván Ausina, director esportiu del Club Almenara Atlètic comenta com han d’explicar quasi en cada partit als pares que no es pot accedir al camp: “Ací la gent puja a la muntanya, que tampoc és fàcil d’accedir per a tothom, per poder veure els partits”, una cosa similar al que passa en altres camps, com a Faura. “Deixar entrar al camp un pare per xiquet suposa que puguen entrar-ne 30 o 40 en els partits, la qual cosa en principi resulta bastant senzilla de controlar, ja que es pot coordinar una quota per cada equip que estiga jugant i comunicar-ho amb antelació”, afirma Ausina, que recorda que és el que es feia abans de la resolució de Sanitat del 6 de novembre.

Campanya #EntremSegurs

Des de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana estan intentant que la Conselleria de Sanitat es replantege aquestes restriccions i han posat en marxa la campanya #EntremSegurs perquè es permeta l’accés als recintes en condicions de seguretat per minimitzar el risc de contagis de COVID-19. El president de la federació, Salvador Gomar, es va reunir fa dues setmanes amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per plantejar-li aquesta reivindicació. Barceló es va comprometre a revisar la prohibició d’entrada de públic en els esdeveniments esportius si millorava la situació sanitària, una decisió que no es prendrà abans del pròxim dimecres 9 de desembre, data fins la qual continua vigent la resolució del 6 de novembre. “Hi ha unes mesures fins al dia 9 de desembre i quan acabe aquest termini es valorarà com han funcionat i si és possible relaxar-les, si cal prorrogar-les o fins i tot ampliar-les”, indicaven des de Sanitat a elDiario.es.

Gomar afirma que el perill que es crea amb els pares fora del camp “pot ser més difícil de solucionar”, i insisteix que permetre l’entrada als camps “no genera contagis”. “Fins ara, els positius detectats en els entorns dels equips provenen de fora i des de Sanitat no es considera els companys d’equip contactes estrets, ja que comparteixen temps i espai a l’aire lliure”, relata el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que afig que la temporada va començar a mitjan octubre i des de mitjan agost se celebraven partits amb una incidència “mínima”. La prohibició, apunta, ve justificada per la mobilitat, “però si els xiquets han d’anar a jugar, els pares es desplacen per portar-los, per la qual cosa la mobilitat es produeix, i si no poden entrar al recinte, en algun lloc han d’estar”.

Aguditzar l’enginy

No tots els pares es queden sense veure els encontres dels seus fills. Davant la impossibilitat d’accedir als recintes, hi ha clubs que han ideat fórmules perquè es puguen seguir els partits en directe gràcies a la tecnologia. Alguns clubs permeten l’accés a una persona que emet en directe el partit a través de les xarxes socials perquè mares i pares no se’l perden. De moment, aquest cap de setmana no hi ha jornada en els camps de futbol base valencians; el pròxim cap de setmana veurem si es podrà accedir de nou als recintes. Això sí, en tot cas, amb aforament limitat i mantenint unes mesures de seguretat estrictes.