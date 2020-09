La Diputació d’Alacant col·loca cinc càrrecs del PP i Ciutadans sense experiència cultural en l’Institut Gil-Albert

Cinc càrrecs municipals amb el carnet del Partit Popular i de Ciutadans, les dues formacions que governen en la Diputació d’Alacant, han sigut col·locats en l’organigrama de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), dependent de la institució provincial. Els cinc nous sotsdirectors nomenats per l’entitat pública, inclòs un constructor, lluny d’arrossegar cap mena de trajectòria cultural, han mantingut càrrecs municipals en uns quants ajuntaments d’Alacant. Els càrrecs escollits han de ser “persones de reconegut prestigi en el camp de les humanitats, les lletres, les arts o les ciències socials i jurídiques, i creditores de tal denominació”, segons els estatuts del Gil-Albert. Els cinc alcaldes i regidors cobraran fins a 800 euros al mes. La institució provincial, tal com va informar aquest diari, també ha nomenat tres periodistes en actiu al capdavant de sengles departaments, amb una retribució mensual de fins a 1.500 euros.

Així doncs, Juan Fernando Giner, alcalde de Murla pel Partit Popular des de fa un lustre, ha sigut nomenat sotsdirector de l’àrea social del Departament de Ciències Jurídiques i Socials. Giner és funcionari de carrera del cos de professors de Secundària en el centre educatiu de la Puríssima de València. L’alcalde de Relleu, Lino Antonio Pascual Carbonell, ha accedit al lloc de sotsdirector de fons documentals del Departament de Publicacions i Investigació. Pascual és funcionari en excedència de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i forma part, segons el seu currículum, del Comité Executiu del PP de la província d’Alacant, com a coordinador de la Marina Baixa, i ha sigut candidat al Congrés dels Diputats per Alacant. Abans de ser alcalde de Relleu, el nou sotsdirector de fons documentals va ser tinent d’alcalde i regidor durant tres legislatures.

El metge José Rafael Pascual Llopis, nou sotsdirector de patrimoni cultural i immaterial del Departament d’Humanitats, va ser regidor del PP a l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Fa dos anys va abandonar la formació i va ingressar en Ciutadans, partit pel qual hui és regidor de la localitat. La seua trajectòria cultural es limita a les Festes de Moros i Cristians.

Rafael Congost Vallés, portaveu de Ciutadans a la Nucia, estarà al capdavant de la sotsdirecció de responsabilitat social del Departament d’Humanitats del Gil-Albert. Congost, que també va ser assessor de la formació taronja la legislatura anterior, és “lector, apassionat del cinema i de la música popular, jazz”, segons el seu currículum, encara que ací acaba la seua trajectòria cultural. El portaveu de Ciutadans a la Nucia és un constructor que “ha desenvolupat principalment la seua activitat a les províncies de València i Alacant”. Entre el 1999 i el 2008 va presidir l’Associació d’Empresaris i Comerciants de la Nucia.

Vanessa Romà Beneyto, nova sotsdirectora d’esdeveniments i programació cultural del Departament d’Humanitats, és regidora de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant per Ciutadans. Romà va compartir candidatura amb Julia Parra, vicepresidenta de la Diputació d’Alacant i responsable de Cultura, de l’àrea de la qual depén l’IAC. Diplomada i graduada en Turisme i amb dos màsters, la nova sotsdirectora del Gil-Albert ha treballat més d’una dècada en Terra Mítica.

Els membres de l'equip directiu ostenten càrrecs honorífics i "en cap cas mantindran relació laboral amb l'Institut", segons l'article 26 dels estatuts del IAC. La institució els paga una assignació de 200€ bruts per assistència a cada reunió, amb límit de quatre al mes i durant onze mesos a l'any (menys agost), expliquen fonts de la Diputació d'Alacant. "El treball no es limita a les reunions, es desenvolupa durant tot l'exercici, però només es retribueix l'assistència a reunions. L'equip directiu té el compromís de realitzar unes labors que s'organitzen, es coordinen i es comparteixen en les reunions de departament", afigen les mateixes fonts. Els tres periodistes nomenats al capdavant de departaments del Gil-Albert cobren fins a 1.500 euros per assistir a set reunions cada mes.

Julia Parra, responsable de Cultura de la institució provincial, va assegurar, en ocasió dels nomenaments el 30 de juliol passat, que es tracta d’“un gran equip”. Per part seua, la nova directora de l’IAC, María Teresa Pérez Vázquez, va defensar que “es presenta per primera vegada públicament una proposta amb uns objectius estratègics, una nova estructura interna amb sotsdireccions departamentals i una adequació de les comissions assessores”. “S’ha treballat en l’organització de l’organigrama intern per garantir que es duen a terme les línies de treball i les finalitats del projecte dissenyat per a promocionar l’IAC Gil-Albert”, assegura Pérez Vázquez.