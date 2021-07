“A dit, secretisme, trepes i arribistes” en Vox: dos dirigents de Castelló se n’ixen del partit i el titlen de “ dictatorial”

L’excoordinador de Vox a Benicarló, Vicente Noguera, s’ha donat de baixa definitivament del partit ultra amb una explosiva carta de comiat en què acusa la direcció provincial de propiciar decisions “a dit”, amb un “secretisme hermètic” per al nomenament de “trepes i arribistes” amb una “desmesurada ambició personal”. Noguera considera que la direcció de Vox a Castelló, comandada per la diputada autonòmica Llanos Massó, és una “institució provincial sectària, piramidal, autoritària, dictatorial i falta d’humanitat”. La carta dirigida a la militància amb data del 26 de juliol passat, a què ha tingut accés elDiario.es, també critica que el Comité Executiu Provincial (CEP) de Castelló “anava radicalitzant-se en la gestió interna amb la falta de democràcia interna”.

Així doncs, Massó “va usurpar el dret democràtic dels afiliats i de manera arbitrària va decidir on presentar candidatures i on no (a dit), sense tindre en compte l’opinió dels afiliats de la província de Castelló”, afig Noguera, que també assegura que la diputada autonòmica de la formació ultra “va prohibir taxativament als coordinadors locals fer declaracions a la premsa” i “prendre cap decisió de l’àmbit local de manera autònoma”.

Vicente Noguera va ser substituït per una nova coordinadora, Elisabeth Primo Roca, que en un àudio publicat per aquest diari va assegurar que Llanos Massó ha repetit al capdavant del partit una altra legislatura per no haver-se pogut celebrar un procés de primàries per la pretesa morositat de la militància de Castelló. “A Castelló hi ha molt de morós i, per tant, no es fan les eleccions provincials i Llanos repeteix presidència quatre anys més”, assegurava la substituta de Noguera a Benicarló.

La situació interna de Vox a Castelló és enormement delicada: amb reunions a crits en què Massó renyava els afiliats crítics, el partit d’extrema dreta ha patit cinc dimissions dels seus càrrecs més visibles en diversos municipis. “El que vulga ajudar benvingut siga, el que vulga posar bastons a les rodes, ho sent molt, no tenim obligació de comptar amb ells”, va resoldre la diputada autonòmica després de viure moments de tensió i xiscles.

A Benicàssim, l’edil de Vox, José Carlos García Sampayo, es va donar de baixa de la formació i va passar al grup de no adscrits arran de la destitució per part de la direcció provincial de Llanos Massó del seu coordinador local a Benicàssim i assessor, José Vicente Aymerich. El regidor va comparar la decisió de la dirigent provincial amb les “accions dictatorials d’altres temps i amb actituds immorals pròpies dels sàtrapes”.

L’assessor destituït, en una altra carta a què també ha tingut accés aquest diari, denuncia que l’estructura de Vox a Castelló roman “al marge de la voluntat democràtica dels seus afiliats” i compta amb el suport de la direcció nacional de Santiago Abascal. José Vicente Aymerich denuncia que Llanos Massó continua al capdavant de la direcció provincial a falta d’“haver testat l’opinió dels afiliats sobre la gestió duta a terme”. En definitiva, Aymerich titla la vida interna del partit a Castelló de “digitocràcia”.

Una “troica” d’“autoritarisme, supèrbia i por”

La deriva del partit s’ha basat en “relacions d’autoritarisme, supèrbia i por” amb una “paràlisi de l’activitat política” com a “estratègia per a controlar les agrupacions locals”. “Una troica”, abunda el ja exmilitant de Vox, controla “tota l’activitat dels afiliats”.

L’home, que no rebia cap mena de remuneració per la faena d’assessoria, lamenta haver “suportat humiliacions, vexacions, excuses, menyspreus i menysteniments”. En la seua carta, assegura que era “la persona amb més preparació i competències que té Vox Castelló” i atribueix a la dirigent Llanos Massó l’afirmació següent: “Santiago [Abascal] em demanava per a les nacionals persones amb una preparació i competències que, per desgràcia, quasi no tenim en el grup, de fet les persones de confiança només tu les tens i qualsevol altre candidat me l’haurien tirat cap arrere”.

José Vicente Aymerich, molt dolgut amb la direcció provincial, lamenta: “He vist com se m’apartava de xarxes socials i mitjans de comunicació, de funcions específiques i d’àrees de treball per als quals estic perfectament qualificat”. El responsable d’organització de Vox a Castelló, David Muñoz, mà dreta de Massó, va anunciar per correu electrònic al coordinador de Benicàssim la seua destitució del càrrec “per pèrdua de confiança”. L’escarit correu electrònic acabava agraint-li “la faena feta”.

Aymerich destaca la “no dació de comptes” sobre les “entrades i les despeses efectuades per l’estructura provincial i local”, un pretés fenomen que ha sigut denunciat en altres territoris, i l’“amiguisme” en la vida interna del partit ultra que “ha permés llançar la carrera política i les ambicions d’uns pocs”. A més, la carta també critica la “dimissió a la presidenta [Llanos Massó] dels càrrecs electes i orgànics” i la “promoció del rol de palmero entre els afiliats”.

L’exassessor també lamenta que les seues denúncies al Comité de Garanties de Vox no han tingut resposta: “Continua sense pronunciar-se, incomplint el reglament”, assenyala Aymerich. L’home va comunicar al secretari general de Vox, Javier Ortega-Smith la seua decisió de donar-se de baixa del partit, sense haver obtingut resposta. En tot just un any, cinc càrrecs castellonencs de Vox han dimitit.