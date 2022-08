Els bous al carrer deixen 31 morts i més de 5.400 ferits des del 2014 a la Comunitat Valenciana

Els bous al carrer, una de les festes més populars, habituals i controvertides que se celebren de llarg a llarg del territori valencià durant els mesos d’estiu, estan deixant aquest 2022 un tràgic balanç de víctimes mortals, amb sis morts (fins hui). Aquesta xifra situa aquest any com el segon pitjor dels últims temps en la macabra estadística de morts provocades pels bous en les festes populars que cada estiu se celebren en multitud de localitats valencianes entre els mesos de maig i desembre –agost, setembre i octubre són els que més esdeveniments d’aquestes característiques aglutinen–, segons les dades recollides per la Conselleria de Justícia.

És més, des del 2014 han mort en terres valencianes 31 persones a causa d’agafades per bous o vaquetes, una xifra que se’n va fins a les 52 si prenem com a referència el 2005, mentre que entre el 2014 i el 2021 –les estadístiques d’aquest exercici no es publicaran fins l’any vinent, una vegada tancat l’exercici– s’han comptabilitzat 5.415 ferits en aquesta mena de festejos (el 2014 i el 2017 es va superar el miler de contratemps amb víctimes, 1.278 i 1.012 respectivament). I tot això, tenint en compte que el 2020 a penes es van celebrar actes taurins i el 2021 se’n van fer molts menys a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Entre el 2015 i el 2019 es van celebrar anualment més de 8.000 festejos taurins a la Comunitat Valenciana, una xifra que va arribar a 9.512 actes el 2017 i que va estar al voltant de 8.600 en els anys previs a la pandèmia. Amb l’arribada del coronavirus, aquestes xifres van caure dràsticament i el 2020, l’any del confinament, tan sols n’hi hagué 473, mentre que el 2021 aquesta xifra ja va créixer fins a 1.755. Caldrà esperar per a conéixer les estadístiques de 2022, l’any de la tornada a la normalitat.

Al voltant de 270 municipis celebren cada any bous al carrer per tot el territori valencià –si bé és cert que algunes localitats van decidir deixar de fer-ne, el nombre és poc significatiu–, enfront dels 283 que van organitzar festejos de bous al carrer entre el 2013 i el 2015. L’any en què més pobles i ciutats valencianes van fer actes taurins va ser el 2008, en què la xifra va arribar a 290 localitats, mentre que en els anys de la pandèmia a penes en van ser 48 (2020) i 101 (2021).

Sis morts en menys de dos mesos

Des del mes de juliol passat, sis persones han mort en el territori valencià víctimes dels festejos taurins a causa de diferents agafades. El mes passat es van produir tres contratemps letals: un ciutadà francés va morir a l’hospital de Dénia després de ser empitonat a la localitat de Pedreguer (la Marina Nord); un home de 50 anys moria després de ser voltejat per un bou a Meliana (l’Horta Nord); i un altre home de 56 anys perdia la vida en patir una agafada a Picassent (l’Horta Sud).

Ja a l’agost, aquest cap de setmana han mort dos homes després d’uns quants dies hospitalitzats per les ferides patides en ser empitonats en els bous al carrer a Vallada (la Costera) i Almedíxer (l’Alt Palància), mentre que a principis de mes un bou va causar la mort d’un jove a Soneja, a la mateixa comarca.

Menors en festejos taurins

Malgrat la prohibició explícita de la presència dels menors de 16 anys a l’interior dels recintes taurins, no és tan estrany veure xiquets participant en alguna de les modalitats de bous al carrer. Sense anar més lluny, aquest estiu, un xiquet de 12 anys va resultar ferit en ser empitonat per una vaqueta a la localitat valenciana de Puçol, i fa a penes uns dies dos xiquets més van participar en l’encesa de les boles que es col·loquen als bous en una de les modalitats més populars, el bou embolat. Tots dos casos estan sent investigats per la Policia de la Generalitat Valenciana.