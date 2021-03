Els hospitals valencians redueixen l’ocupació global a un 63,5% i recuperen l’activitat quirúrgica de matins i vesprades

La sanitat valenciana comença a recuperar la normalitat després d’una tercera onada de la pandèmia que han posat els hospitals valencians a la vora del col·lapse.

Va ser entre finals de gener i principis de febrer que la pressió hospitalària va ser més important, i s’hagué d’habilitar llits per a lleus en espais com ara gimnasos, cafeteries i fins i tot capelles en algun centre sanitari com Alcoi, Elx o el Clínic de València.

En el cas dels llits de crítics, en la majoria dels hospitals es van habilitar en els quiròfans, deixant sempre una mínima disponibilitat per a les operacions urgents, especialment les oncològiques.

Va ser el 25 de gener que es va arribar al pic màxim de pacients COVID ingressats en planta, amb 4.173, mentre el 30 del mateix mes es va arribar a 670 ingressats amb coronavirus en llits de crítics, la xifra més alta de la tercera onada.

Un mes més tard, la pressió s’ha normalitzat i això ha permés, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Sanitat, recuperar l’activitat quirúrgica de manera progressiva, fins i tot els plans d’autoconcert que permeten operar a les vesprades per alleugerir les llistes d’espera que, a conseqüència de la pandèmia, es va elevar 17 dies al gener fins als 142.

Les mateixes fonts han informat que en l’actualitat, l’ocupació hospitalària global (pacients COVID i resta de patologies) està al 63,5%, després d’un descens del 14,6% durant el mes de febrer. Del total d’ingressats en planta, tan sols un 12,5% tenen coronavirus.

Quant a les UCI, l’ocupació total entre pacients amb coronavirus i amb altres malalties és del 61,9%, després d’un descens d’ingressos durant el mes de febrer del 20%.

Actualment, els hospitals valencians tenen 920 pacients ingressats només amb coronavirus (55 menys que fa 24 hores), dels quals 228 romanen en vigilància intensiva (dimecres n’eren deu més): 85 a la província de Castelló, amb 15 pacients en UCI; 419 a la província d’Alacant, 106 dels quals en l’UCI; i 416 a la província de València, 107 dels quals en UCI. Els pacients COVID ocupen el 6,35% de les places hospitalàries i el 22,12% dels llits en vigilància intensiva.

La incidència acumulada per cada 100.000 habitants se situa dijous en 83,76, quasi huit punts menys que dimecres i 70 per davall de la mitjana espanyola (153,28).