Compromis i PSPV esmenen la Llei d’acompanyament per solucionar el problema amb el personal d’À Punt

Compromís y PSPV esmenen la Llei d’acompanyament als pressupostos per solucionar el problema d’À Punt amb el seu personal. Els partits han presentat un text que permet a la televisió pública autonòmica mantindre la seua plantilla durant tres anys més, encara que no s’augmente el pressupost global de l’ens.

Segons la llei de creació de la nova radiotelevisió pública valenciana, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que gestiona la societat de la televisió i la ràdio, no pot dedicar més d’un terç del seu pressupost a personal. La limitació es va establir per evitar que el servei públic derivara en una nova Canal 9, que va arribar a tindre 1.400 treballadors, però els diferents temps d’elaboració de les normatives i la incorporació de treballadors fan que ja s’haja excedit, sense haver convocat l’oposició. Aquesta esmena va ser plantejada per Ciutadans i aprovada pels grups del Pacte del Botànic.

Quan els partits van advertir aquesta qüestió, van plantejar una moratòria a la disposició legal, que donava una mica d’oxigen a la televisió per a poder arreglar el garbull i convocar les oposicions. Hisenda va donar el vistiplau a l’oferta pública d’ocupació la setmana passada, la comissió per a abordar la reforma s’ha retardat considerablement amb la pandèmia i el pressupost de la Generalitat preveu un milió d’euros més per a À Punt, que continua sense solucionar el problema per una diferència superior a quatre milions d’euros –la plantilla suposa 24 milions per a l’empresa pública, 3 dels quals de la Corporació, d’un pressupost de 66 milions per al 2021–. Dels 66 milions previstos per a la Corporació, 56 seran per a la gestió de la societat, un més que l’any anterior.

En aquest context, els partits s’han vist obligats a plantejar una segona moratòria perquè la televisió continue treballant en els marges legals. El text planteja que la disposició que limita el personal no s’aplique durant el 2021 ni durant els anys de duració del segon contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, un text que estan negociant presidència de la Generalitat i la televisió pública i que tindrà una validesa de tres anys.