Escola inicia mobilitzacions per “aturar” la nova llei educativa: “Perseguir el valencià no és llibertat”

Escola Valenciana ha iniciat una sèrie de mobilitzacions a tot el territori -mitjançant les coordinadores per la llengua, centres educatius i col·lectius de famílies- per intentar “aturar la nova llei educativa del govern de PP i Vox”, que segons recalca l'entitat, “comporta una modificació profunda del sistema educatiu valencià i del tractament que rep la llengua pròpia i oficial del país”.

Amb el lema 'Perseguir el valencià no és llibertat', l'entitat cívica exposa el seu rebuig a la proposta perquè “atenta contra els drets de la ciutadania valenciana, específicament de l'alumnat, i perverteix el significat de la paraula 'llibertat', utilitzada de manera parcial i fal·laç”.

Per això, Escola Valenciana sol·licita la retirada de la proposició i insta la Conselleria d'Educació a “dur a terme una política lingüística decidida i compromesa amb el valencià, com ja han expressat entitats com la Unitat per a l'Educació Multilingüe de la Universitat d' Alacant”.

“La política que sempre ha fet el PP ha estat la de potenciar el castellà intentant reduir l'ús del valencià al de casa, com passava fa més de cinc dècades. Actualment, amb l'extrema dreta, volen fer un pas més enllà i arraconar-la, fent ús de l'expressió 'llibertat educativa', quan l'educació no és una elecció individual, és un dret de la infantesa que ja està regulat”, manifesta la presidenta de l'organització, Alexandra Usó.

Per a Escola Valenciana, la proposta del govern “aboca el valencià a ser una llengua residual, a més de provocar un caos organitzatiu als centres que afectarà l'alumnat en la seua qualitat educativa”.

“Ingerència política”

L'entitat insisteix, “davant els atacs i els intents d'ingerència política continuats, en la importància de garantir l'autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió dels centres per assegurar l'equitat il'excel·lència de l´activitat educativa”.

Per mobilitzar la ciutadania i aturar l'avantprojecte de la nova llei educativa, l'entitat ha elaborat materials diversos per promoure espais de reflexió i debat amb famílies, claustres, consells escolars i plens municipals; convocarà assemblees informatives comarcals, així com punts d'informació als municipis acollidors de les Trobades d'Escola Valenciana 2024; i llançarà accions en xarxes socials, com Eres “lliure”, amb què pretén “alertar sobre la intenció política d'inutilitzar el valencià”.

Així mateix, promourà la participació a la manifestació del 25 d'abril organitzada per ACPV el proper 27 d'abril a València i donarà suport a les accions per la llengua i la cultura, com les convocades per -NOS! Llengua i País i Plataforma per l'Ensenyament Públic, entre d'altres.

El lema 'Perseguir el valencià no és llibertat' vol insistir en l'ús pervers del llenguatge del govern valencià, en línia amb la campanya de xarxes socials 'Llibertat no és demagògia' amb què Escola Valenciana ha contestat la Conselleria d'Educació en matèries com el districte únic i leducació plurilingüe.

Aquesta iniciativa crida l´atenció sobre la necessitat de “desmuntar les fal·làcies d´un model educatiu reaccionari, conservador i discriminatori que limita l´aprenentatge del valencià, divideix les famílies i degrada l´escola pública”. Els continguts es poden consultar a la web d'Escola Valenciana.