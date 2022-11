La Fiscalia demana dos anys de presó a un home que va amenaçar una parella gai: “Ara els rebentarem per marietes”

“Marietes, marietes, quins ois que fan, amb una hòstia amb la mà oberta li llevava aquesta estupidesa de marieta, quins ois que fan aquests marietes, quina posa que fan amb aquestes cames de marieta”. Així es va dirigir l’acusat Antonio M. C. a una parella d’homosexuals en l’autobús 99 de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València la vesprada del 7 de novembre de 2021. El jove, de 18 anys en el moment dels fets i sense antecedents penals, s’asseu dimarts en el banc dels acusats davant la secció tercera de l’Audiència Provincial de València, acusat dels presumptes delictes d’odi i d’amenaces.

Antonio M. C., segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal a què ha tingut accés elDiario.es, va proferir les amenaces i els insults homòfobs mentre anava acompanyat per quatre amics en l’autobús de l’EMT, el conductor del qual va haver de parar el vehicle en ple trajecte perquè la parella poguera baixar.

No obstant això, la mateixa vesprada, l’acusat va tornar a trobar-se la parella gai en el centre comercial Aqua de València. Antonio M. C. va cridar la resta de les persones que l’acompanyaven “amb la intenció de promoure una agressió física” contra els dos homosexuals “per raó de la seua orientació sexual”, indica l’escrit de la fiscalia. “Ara els rebentarem per marietes de merda, quins ois que fan els marietes”, va exclamar l’acusat.

La parella es va refugiar a l’interior d’un conegut establiment de roba “al costat del personal de seguretat d’aquesta botiga per evitar l’agressió” fins que agents de la Policia Nacional van acudir al lloc i van detindre l’acusat. Els dos vigilants de seguretat que van protegir la parella gai estan citats com a testimonis en el judici.

El fiscal considera que els fets són constitutius dels presumptes delictes contra l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i d’amenaces. Així doncs, el ministeri públic sol·licita una pena d’un any i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a professió o ofici educatiu, pel presumpte delicte d’odi i sis mesos pel presumpte delicte d’amenaces.