La Fiscalia porta al jutjat els presumptes maltractaments en la residència de Domus Vi a Llíria en detectar indicis de delicte

La Fiscalia Provincial de València ha remés al jutjat denúncia pels suposats maltractaments a majors en la residència de Domus Vi a Llíria fets públics a través d'uns vídeos en els quals es pot veure a residents d'avançada edat "en situacions d'abandó i desprotecció".

Després de les actuacions dutes a terme pel Ministeri Públic, "s'infereix que existeixen indicis que el tracte dispensat als residents per la directora de la residència, en la seua posició de garant i pels encarregats de la cura, vigilància i atenció d'aquests, va soscavar greument la seua dignitat i integritat moral, fet que encara es va fer més palés i punyent en el cas dels residents que eren més vulnerables per la seua avançada edat, per les seues greus malalties psíquiques i físiques i, en suma, pel seu alt grau de dependència en ser els qui requerien de la màxima protecció".

Per això, acorda remetre als jutjats de Llíria que els fets investigats poden ser "constitutius de diversos delictes contra la integritat moral de l'article 173.1 del Codi Penal".

En les imatges gravades per una extreballadora del centre es podia observar "a tres residents d'avançada edat menjant soles en les seues cadires de rodes, fent-ho amb moltíssima dificultat al no comptar amb ajuda de terceres persones, no obstant això la seua reduïda mobilitat i autonomia personal; a una resident que està asseguda, immobilitzada en una butaca amb cinturó de subjecció i seminua, portant només el bolquer; a un resident, qui, en intentar alçar-se de la butaca, cau, es colpeja el cap contra el sòl; quedant boca avall, sense moure's i, sense rebre ajuda; a un home que està tombat en un llit sense llençols i amb lesions a les cames; a un resident que té lesions en un braç i que està assegut en una butaca amb cinturó de subjecció; a diversos residents amb ferides en la cara i als braços, així com a altres persones que estan immobilitzades en les seues cadires mitjançant cinturons de subjecció", tal com relata l'escrit de la Fiscalia.

L'exempleada va declarar posteriorment davant la Guàrdia Civil que diàriament "veia com molts residents es quedaven adormits i es vessaven el menjar damunt; que als residents que no menjaven ràpid els llevaven el plat i els deixaven sense menjar i que s'oblidaven de donar menjar a alguns d'ells; que hi havia residents que romanien durant hores subjectes a les seues cadires i en la mateixa postura; que els auxiliars d'infermeria repartien la medicació a cada resident i no s'esperaven que se la prengueren de manera que després ella es trobava moltes pastilles al terra; que era habitual que els residents portaren roba d'altres persones, d'altres talles i amb taques de lleixiu; que hi havia molt poc personal; que les portes dels armaris estaven danyades; que els vàters estaven en mal estat, bruts i no desguassaven correctament i que les dutxes no funcionaven adequadament".

La Conselleria d'Igualtat ja havia detectat diverses regularitats en el centre gestionat per Domus Vi a Llíria després d'una sèrie de denúncies dels familiars dels residents i, després de realitzar d'ofici diferents inspeccions a la residència, va incoar un expedient sancionador i va imposar una sanció de 174.000 euros.