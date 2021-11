La Generalitat reforça amb línies de bus la connexió de les principals ciutats afectades per la crisi dels trens de Rodalia

La Generalitat Valenciana ha eixit al rescat dels milers de ciutadans afectats per la crisi de Rodalia, provocada pel retard i cancel·lació des de fa mesos de molts dels trens dels quals són usuaris. El Consell ha optat per oferir un reforç amb autobús llançadora a partir del 2 de novembre en les principals ciutats afectades amb la capital en les línies C-1, C-2 i C-6, les de més usuaris, i per tant les que més incidències han experimentat també.

Sense voler carregar públicament contra la gestió que es fa des del Govern del servei de Renfe en la xarxa de Rodalia de València, sí que s’ha reconegut que aquest reforç és conseqüència de la precarització de les connexions ferroviàries. Dimarts passat a Gandia el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, manifestava: “Volem complementar l’oferta que ara no funciona correctament del servei de Rodalia”. Però a més afegia que aquesta complementació es mantindrà “independentment de l’evolució, que esperem que siga positiva, del servei de Rodalia”.

Les declaracions les feia Espanya davant un alcalde, el de Gandia –José Manuel Prieto–, que ha arribat a sol·licitar una reunió amb el president de Renfe davant els “greus” problemes de Rodalia que pateixen els usuaris de la ciutat i de la comarca de la Safor, per la qual cosa demanava solucions i recursos.

De moment, la conselleria ha anunciat la posada en funcionament de quatre autobusos llançadora que connectaran València amb ciutats de tres línies de Rodalia. El que complementa la C-1 serà un bus que connectarà amb Gandia, i que tindrà un recorregut aproximat de 70 minuts de duració, tot i que el trajecte amb tren és de 56 minuts fins a l’Estació del Nord. Per a la C-2 es posaran en servei dos autobusos, un per a les ciutats de la Ribera Alta de Carcaixent, Alzira i Algemesí, que tardarà 105 minuts, per bé que amb tren s’hi tarda 32 minuts; i un altre per a Xàtiva amb un trajecte de 70 minuts, mentre que amb tren és de 43 minuts. I finalment per a la C-6, que connectarà amb Castelló i Vila-real, trajectes de 75 i 90 minuts, mentre que en aquests casos sí que estalviaran temps als usuaris de la línia, que tarden 1 hora 10 minuts, i 1 hora i 27 minuts respectivament.

Per enaltir les noves comunicacions, la Generalitat afirma que pretén “fomentar formes de desplaçament respectuoses amb el medi ambient i l’entorn natural”, no obstant això el transport reforçat és el de línies de bus de combustible fòssil per carretera, un sistema menys sostenible que la mateixa xarxa de Rodalia, que és elèctrica, però que pateix les cancel·lacions.