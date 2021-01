La Generalitat Valenciana planeja restringir l’aforament de visites als espais naturals protegits fins al final de la pandèmia

Transport públic col·lectiu i prohibició d’estacionar vehicles particulars fora de l’estacionament dels espais naturals valencians. Són algunes de les mesures que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica recull en un esborrany de projecte d’ordre per a limitar l’afluència a aquests espais davant l’avanç de la pandèmia de la COVID-19.

La crisi sanitària del coronavirus ha propiciat un increment de l’ús recreatiu de les àrees protegides, per la qual cosa la Generalitat ha decidit limitar-hi l’accés per “garantir la distància social entre els visitants i controlar les densitats dels usuaris en funció de l’evolució de la pandèmia i de les condicions particulars de cada espai protegit”.

L’esborrany assenyala l’“absència lògica de previsió normativa” en la llei valenciana d’espais naturals protegits per a mantindre la distància social i impedir les aglomeracions en els accessos. Així doncs, la Generalitat Valenciana ha optat per regular i limitar l’accés als itineraris dels espais naturals protegits i fins i tot planteja que en els moments de més afluència de visitants es podrà establir un servei de transport públic col·lectiu, que compliria les mesures sanitàries, per evitar aglomeracions de trànsit.

El departament que dirigeix la consellera Mireia Mollà també planteja la prohibició d’aparcar vehicles particulars fora dels estacionaments previstos en els espais naturals. “En el cas que el trànsit de vehicles poguera ocasionar alguna incidència negativa en el medi natural, o que comprometera les finalitats de seguretat i sanitat perseguides, la direcció general amb competència en espais naturals protegits podrà dur a terme altres mesures complementàries de regulació de trànsit per les vies d’accés”, indica l’esborrany d’ordre. Les limitacions a l’accés “podran variar en funció de circumstàncies epidemiològiques”, postil·la.

L’esborrany faculta els agents mediambientals, la policia autonòmica, la policia local i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per fer complir i, sancionar si escau, la nova regulació. La conselleria atendrà amb els seus propis mitjans personals i materials les despeses per la limitació de l’aforament i l’ordre, segons l’esborrany publicat dimecres, estaria vigent “fins a la finalització definitiva de la crisi sanitària generada per la COVID-19”.

L’annex de l’esborrany detalla els itineraris restringits en els espais protegits i els casos en què cal una reserva prèvia: la Pista de la Costa de la Serra d’Irta que uneix Peníscola i Alcossebre; les visites guiades de les Illes Columbretes; l’accés a la Cova Tallada del Montgó; l’itinerari al cim del Penyal d’Ifac; la ruta blava a la serra de Mariola i l’itinerari ornitològic del Fondo. En un segon annex, l’esborrany detalla el límit d’aforament en els espais protegits valencians.