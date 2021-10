El Govern deu 55 milions d’euros a la Generalitat Valenciana per la despesa sanitària de pacients desplaçats d’altres territoris

El Govern ha abonat, entre els anys 2013 i 2020, un total de 81,91 milions d’euros a la Generalitat en concepte de compensació per l’atenció prestada a la Comunitat Valenciana a pacients residents en altres territoris durant els seus desplaçaments de curta duració per l’assistència sanitària d’Atenció Primària i de farmàcia rebuda. No obstant això, encara es deu la quantitat 55,68 milions d’euros per aquest mateix concepte corresponent a aquests mateixos anys.

Així es desprén de la resposta del Govern a una pregunta feta pel senador de Compromís, Carles Mulet, en què s’interessava per l’estat en què estan els fons de garantia assistencial i el fons de cohesió sanitària referent a la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, el total distribuït amb càrrec al fons extrapressupostari per liquidació del Fons de Cohesió Sanitària (FCS) i del Fons de Garantia Assistencial (Foga, creat per l’RDL 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seues prestacions) a la Comunitat Valenciana per anys és: 1.143.540,51 euros el 2013; 1.727.732,75 el 2014; 12.729.066,57 el 2015; 15.979.869,48 el 2016; 12.286.834,55 el 2017; 9.438.506,53 el 2018; 16.281.082,25 el 2019; i 15.326.135,45 el 2020. De manera que s’han abonat un total de 84.912.768,09 euros en aquests huit anys.

No obstant això, queden pendents de regularitzar encara un total de 55.679.143,84 euros, que es distribueixen de la manera següent: 930.989,49 euros corresponen al 2013; 1.064.198,25 del 2014; 11.388.432,60 del 2015; 4.314.291,32 del 2016; 7.816.745,11 del 2017; 11.125.701,60 del 2018; 6.537.697,35 del 2019; i, la quantitat més gran, 12.501.088,12 euros, que queden pendents del 2020.

Segons el que s’estableix en les lleis successives de pressupostos generals de l’Estat, els imports que resten per descomptar a les comunitats autònomes amb saldos negatius “han de ser deduïts dels pagaments a fer pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública dels recursos del sistema de finançament quan es complisquen les condicions previstes per fer-ho”, tal com es recull en l’escrit del Govern.

No obstant això, aclareix l’executiu que fins al moment no s’ha fet cap transferència en concepte de “saldos positius deixats de percebre”. Així mateix, apunten que la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis i Farmàcia del Ministeri de Sanitat manté contactes interdepartamentals i ha elevat consulta per habilitar un procediment que permeta descomptar a les autonomies amb saldos negatius els imports que no han pogut ser deduïts i ingressats en el compte extrapressupostari gestionat per Sanitat “i així poder compensar a aquelles els imports dels saldos positius deixats de percebre des de l’any 2013”.

A l’agost del 2019, el president de la Generalitat, Ximo Puig, quantificava en 300 milions d’euros la quantitat que el Govern devia a la Comunitat Valenciana per la prestació sanitària prestada als ciutadans desplaçats des d’altres territoris de l’Estat.