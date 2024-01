El Govern valencià destinarà 93 milions per a fer-se càrrec dels treballadors de l’hospital privatitzat de Dénia

El Govern valencià destinarà gairebé 93 milions d’euros a l’any per a assumir els treballadors de l’Hospital de Dénia després de la seua reversió. El ple del Consell ha aprovat dimarts el decret que subrogarà el personal de l’hospital privatitzat, que passa a gestió pública a partir d’aquest 1 de febrer.

Segons els comptes de la Generalitat, són 1.762 les places de nova creació que hauran d’assumir-se en el Departament de Salut de Dénia. A més, la plantilla es completa amb 287 llocs de personal estatutari que ja forma part d’aquest departament. La major part dels treballadors tindran la consideració de personal laboral a extingir, com s’ha fet amb la resta dels hospitals que han tornat a la gestió pública sota el Govern del Pacte del Botànic. No obstant això, hi ha una part que podrà triar si manté la consideració de personal estatutari, que estava en excedència, segons ha traslladat la vicepresidenta segona Susana Camarero en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

Camarero ha explicat que en el departament de Dénia hi ha actualment tres modalitats en la plantilla: l’estatutari, l’estatutari en excedència i el laboral a extingir. En aquest segon cas, es tracta del personal que en el moment de la concessió va optar per una excedència i va passar a ser personal dependent de Marina Salut com a ocupador i que ara, després de la reversió, té dret en el termini de tres mesos a optar per tornar a ser personal estatutari o reconvertir-se en personal laboral a extingir. En aquest sentit, ha recalcat que “tots els i les professionals mantindran les mateixes condicions laborals que tenen en l’actualitat, tant d’horaris com en les condicions salarials que hui tenen”.

La vicepresidenta segona de la Generalitat ha volgut insistir i donar “tranquil·litat” a tots els treballadors: “Serà un procés modèlic per a donar estabilitat davant de nyaps anteriors”, ha criticat. El pròxim 1 de febrer, quan es faça efectiu el canvi, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, acudirà a l’hospital a visitar els treballadors.