El grup municipal de Vox a València publica les seues despeses a última hora: tan sols 124 euros en tot el 2020

L’Ajuntament de València ha publicat dimarts en la seua pàgina web el detall de les despeses dels diferents grups municipals, Vox inclòs, únic partit que fins dilluns no les havia remeses a la Regidoria de Transparència, malgrat haver-les sol·licitades en tres ocasions, cosa que va motivar que el departament que dirigeix la socialista Elisa Valía iniciara tràmits per a aplicar-li una mesura disciplinària, tal com va informar elDiario.es.

Crida l’atenció que, d’una assignació de 13.431 euros destinats a cobrir les despeses de funcionament, el partit d’extrema dreta tan sols ha detallat despeses per valor de 124 euros, la majoria despeses bancàries, cosa que, des del grup municipal s’atribueix a l’austeritat en l’ús de recursos públics.

El 30 de març de 2017, el ple va aprovar per unanimitat (amb els vots a favor de Compromís, PSPV, PP, Ciutadans i València en Comú) el dictamen de l’informe final de conclusions de la Comissió d’Investigació del cas conegut com a operació Taula en què es dirimeix el presumpte finançament il·legal del PP. Un dels punts d’aquestes conclusions aprovades per millorar la transparència i evitar en la mesura que siga possible casos de corrupció, estableix “que hi haja més fiscalització de les despeses dels grups, amb documentació acreditativa, amb la realització de fitxes agrupades per despeses i la publicació en el web de la mateixa manera agrupades per conceptes genèrics”.

Per aquest motiu, i amb caràcter retroactiu, des de l’any 2015 es publica tot el detall de les despeses dels grups municipals de cada exercici, una informació publicada en el web de transparència de l’Ajuntament.

Així doncs, en l’exercici 2020 Compromís, amb 10 regidors, ha detallat despeses per valor de 39.762 euros; el PP, amb huit edils, ha publicat una despesa de 34.608 euros; les despeses del grup municipal socialista, amb set regidors, van ascendir a 31.534 euros i els de Ciutadans, amb sis representants, a 27.306 euros.

La majoria de les despeses tenen a veure amb dietes, transport o serveis de tota mena (assessories, papereria, organitzacions d’actes, entre altres).