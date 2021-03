La Justícia valida les restriccions a l'hostaleria valenciana pel "evident risc sanitari"

Les resolucions de la Conselleria de Sanitat que imposen restriccions per la la crisi de la COVID-19 no fan culpable de la pandèmia a l'hostaleria. La secció quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs de l'associació patronal SOS Hostelería contra la resolució de Sanitat del passat 19 de gener que imposava el tancament preventiu del sector de l'hostaleria i la restauració, a excepció del servei de menjar a domicili o per a portar.

El dictamen recull l'argumentació idèntica que la mateixa secció de la Sala contenciosa administrativa va aplicar al recurs de l'Asociación de Hosteleros de Castelló (Ashocas). L'associació patronal sostenia que el tancament de l'hostaleria "suposa un claríssim perjudici econòmic per al sector", al qual la resolució feia suposadament "culpable" de la situació de crisi sanitària. A més, argumentava Ashocas, "no existeix un sol document que localitze o assenyale de forma indultada a l'hostaleria com a focus de propagació del virus".

L'Advocacia de la Generalitat al·legava que les mesures de tancament de l'hostaleria "són de caràcter econòmic i, per tant, reparables". També recordava que tot el territori valencià patia una transmissió comunitària no controlada i sostinguda amb pressió creixent sobre el sistema sanitari.

"El Consell de la Generalitat ha vingut acordant mesures sanitàries menys oneroses per al sector de l'hostaleria i restauració, com la reducció d'aforaments, que s'han revelat insuficients", recorda l'Advocacia, que incideix en què Ashocas "no realitza una ponderació dels interessos públics i privats en conflicte". No es vulnera el dret a la llibertat d'empresa "quan una determinada activitat generadora d'un evident risc sanitari és suspesa temporalment", conclou.

Els magistrats destaquen l'informe sobre la situació de la subdirectora general d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental del passat 18 de febrer que alertava sobre el nivell de risc molt alt en la Comunitat Valenciana, amb una incidència acumulada a 14 dies superior a 250 casos per 100.000 habitants i amb una proporció de positivitat global molt per damunt del 4%. La gravetat de l'epidèmia "en relació amb la disponibilitat de mitjans sanitaris salta a la vista", resa l'escrit.

La resolució recorda que "quan el nivell de circulació del virus és molt alt, la manera de previndre un gran nombre de defuncions i un excés d'hospitalitzacions és adoptar mesures més enèrgiques basades a minimitzar en la mesura del possible la interacció social". Així, "el confinament domiciliari, la mesura més dràstica, duta a terme en la primera onada a Espanya, o els duts a terme en l'actualitat als països del nostre entorn, han mostrat sens dubte la seua efectivitat", conclou el dictamen.

La resolució, que no és ferma, no imposa costes processals.