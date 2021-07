L’Ajuntament de Bétera, del PP, amenaça de querellar-se contra una pàgina de Facebook crítica amb la seua gestió

Sobre “Bétera enfurida”, una pàgina de Facebook crítica amb la gestió de l’ajuntament de la localitat, pesa una possible querella per part de l’equip de govern del PP. Arran d’un post sobre del cost de la pantalla d’informació de la Casa de la Cultura de la localitat valenciana, el consistori ha amenaçat de querellar-se contra els responsables de la pàgina de Facebook, segons ha revelat ‘Bétera enfurida’, que ha fet públiques les captures de pantalla d’una conversa amb una mena de mediador.

“El PP presentarà una querella criminal si no té una disculpa immediata”, es llig en la conversa. “No hem fet res querellable i no estem disposats que ningú coaccione o pertorbe la nostra llibertat d’opinió”, respon el perfil anònim.

La conversa es refereix al regidor d’Hisenda, el lletrat Manuel Pérez, que hauria exigit, a més d’una disculpa, que els responsables de la publicació es personaren en el consistori: “Vol que aneu a l’ajuntament, perquè estan tots allí reunits i, abans de prendre una decisió, volen que doneu la cara”.

Consultat per elDiario.es, l’edil ha declinat comentar “les informacions publicades en perfils aliens a aquest Ajuntament, concretament el perfil de Bétera Enfurida d’una xarxa social”.

“Es desconeix tant la identitat real dels interlocutors com la informació publicada. Ningú s’ha posat en contacte amb el regidor per contrastar la veracitat de la informació llançada; en qualsevol cas, aquest regidor respecta les llibertats individuals així com la llibertat d’expressió, a pesar que l’esmentada informació i acusacions difoses no han sigut contrastades”, afig en un breu comunicat enviat a aquesta redacció.

“En aquest sentit, serà el mateix perfil esmentat el que haurà d’acreditar la veracitat de les informacions esmentades i l’autoria d’aquestes”, afig l’edil.