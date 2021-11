L’alcalde de Sagunt, amb els treballadors en vaga de la fàbrica en què es va jubilar son pare: “Lluitarem fins al final”

Sagunt, una població valenciana víctima de la desindustrialització, està a quasi 800 quilòmetres de Cadis. Pràcticament tota la plantilla de la factoria Pilkington NSG està en vaga indefinida per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposarà l’acomiadament de 116 treballadors. “Ho lluitarem fins al final”, adverteix l’alcalde socialista de la localitat, Darío Moreno.

El primer edil ha assistit a les manifestacions massives en favor de l’ocupació acompanyat de son pare, treballador jubilat de la fàbrica. L’empresa pretén tancar la línia de laminatge de la planta de Sagunt, després d’haver-se plantat en les negociacions amb la Direcció General de Treball de la Generalitat Valenciana i el comité d’empresa per a un pla d’inversions a llarg termini. Els sindicats critiquen que l’ERO suposa una amenaça als 400 llocs de treball de Pilkington. “Al final sembla que es tracta d’una deslocalització com a tal”, afirma l’alcalde.

“Els meus pares treballaven en el camp, en una finca que tenia la família, però quan vaig nàixer jo van haver de replantejar-se la situació”, relata Darío Moreno (Sagunt, 1988). Així doncs, son pare va entrar a treballar en Silesa, la firma italiana que va posar en marxa la planta quan es van donar les ajudes a la reindustrialització després dels tancaments de la terrible dècada del 1980. “Mon pare, després d’uns anys de l’empresa, es va afiliar a la CGT, perquè considerava que era el sindicat que lluitava amb una línia més reivindicativa i va tindre una activitat sindical molt activa”, conta el primer edil.

Així doncs, l’alcalde socialista va participar en moltes lluites sindicals de la mà de son pare. “Aquestes mobilitzacions havien fet efecte, però ara ens trobem amb l’entossudiment total de l’empresa per a asseure’s a negociar”, lamenta Moreno. L’alcalde destaca la “mobilització total” en la localitat, encara que sense enfrontaments amb la Policia, en contrast amb la lluita dels treballadors a Cadis.

“A mi el que em sembla pitjor és que ens asseiem a negociar inversions a llarg termini per a la sostenibilitat de l’empresa, van dir que s’asseien a parlar, però, quan va arribar el moment, aquest pla no va arribar”, critica l’alcalde. Moreno destaca la reforma laboral del PP que, a parer seu, ha restat poder de negociació als treballadors i la “devaluació sistemàtica de les condicions laborals”. “Es pateix en diferents llocs d’aquest país”, afig l’alcalde, que defensa: “El que hem de fer des de les administracions públiques és assegurar-nos que en aquestes situacions de negociació no es donen abusos de poder dels que tenen la paella pel mànec”.

Darío Moreno també mostra el seu suport a les “diferents lluites sindicals” i posa com a exemple la situació de l’empresa d’amarradors del port de Sagunt: “Han vist en qüestió d’anys que les seues condicions laborals han anat disminuint moltíssim. Jo soc membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València i vaig sol·licitar que s’implicara en el fet que tots els llocs de treball tinguen condicions dignes i sembla que la pressió fa efecte”.

“No hi ha batalla menuda a donar”, conclou l’alcalde del PSPV-PSOE.