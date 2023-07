L’alcaldessa de València del PP reconeix Vox com a “soci preferent”, crea una àrea de Família i elimina Polítiques de Gènere i LGTBI

“No escapa a ningú que Vox és el soci preferent del Govern, ha donat suport la presidència i la vicepresidència de l’EMT i d’Aumsa, també ens donarà suport en el ple d’organització i evidentment ells tenen la consideració de soci preferent i no està en cap lloc escrit qui ha de tindre les dedicacions exclusives i qui, les parcials”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va deixar entreveure d’aquesta manera dimecres el pacte aconseguit amb Vox almenys per a posar en marxa l’activitat de l’Ajuntament de València en el ple d’organització que se celebra divendres 28 de juliol, en què necessita els vots favorables del partit d’extrema dreta per a aprovar diverses qüestions, com la constitució de les diferents comissions municipals o els sous dels regidors.

Per fer-ho, Catalá va atorgar dedicació exclusiva, i per tant els sous més alts (74.431 euros bruts anuals), als seus 12 regidors de Govern i als quatre edils de Vox com a “soci prioritari”, encara que sense competències, mentre que els altres huit càrrecs amb dedicació exclusiva se’ls hauran de repartir entre els 16 representants de Compromís i PSPV, a raó de quatre per cada grup. Els regidors amb dedicació exclusiva que siguen portaveus cobraran 77.651 euros, els tinents d’alcalde 83.197 euros i els regidors amb dedicació parcial del 75% tindran un sou 69.331euros. Catalá cobrarà com a alcaldessa 92.442 euros bruts a l’any, el mateix que va cobrar aquest exercici fins al maig el alcalde llavors Joan Ribó amb l’actualització de l’IPC, una actualització per la qual Catalá va criticar en el seu moment durament l’exalcalde.

Per a l’organigrama definitiu del nou Govern municipal, no obstant això, no caldrà el suport dels ultres pel fet de ser una qüestió que aprova directament l’alcaldia. La relació d’àrees i de delegacions presentada, en què de moment no entren amb competències cap dels quatre representants de Vox, estan dissenyades a la mida del partit d’extrema dreta quant a les nomenclatures emprades per a la seua configuració, molt diferents de les de l’anterior executiu d’esquerres.

Així, per exemple, es crea una àrea de Família i una altra de Millora Climàtica, i desapareixen la regidoria d’Emergència Climàtica que portava Alejandro Ramón de Compromís, la de Cooperació Internacional i Migracions que dirigia la socialista Mayte Ibáñez, o la de Polítiques de Gènere i LGTBI que portava la regidora de Compromís Lucía Beamud.

Catalá va explicar que la política LGTBI “està dins de la delegació d’Igualtat” i va afirmar que “és veritat que s’han hagut de canviar de nom les coses, però la delegació d’Igualtat continuarà treballant pels drets de les persones LGTBI com ho ha fet fins ara” i va destacar que “aquest Ajuntament té un compromís clar amb la defensa dels drets de les persones LGTBI i així s’ha fet, fent costat al Dia de l’Orgull i totes les iniciatives, i es continuarà fent, per exemple amb la celebració dels Gay Games, dels quals l’anterior equip es va deixar per signar el conveni”.

Preguntada si l’estructura aprovada obeeix a alguna exigència determinada de Vox, Catalá va negar aquest extrem: “És una estructura que atén la meua manera de veure les coses, les maneres que té de veure-les aquest Govern, ningú ens ha imposat res”.

El portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, va reconéixer que hi ha hagut converses els últims dies amb el PP: “Parlem de temes que tenen a veure amb el bon funcionament de l’Ajuntament, amb la finalitat que la gestió siga al més eficient possible, però de moment Vox no estarà en el Govern, no hi ha acord. Nosaltres tenim la mà donada. De moment donarem suport a la creació d’un organigrama de l’Ajuntament per comissions perquè això puga funcionar, la nostra posició en aquests moments és merament funcional”.

Com a novetats, es crearà una direcció general de persones amb discapacitat que dependrà de l’alcaldia i també una oficina de benestar social dins de la delegació de Sanitat i Consum, que no existia perquè la regidoria no tenia cap servei adscrit.

També com a novetat, les delegacions de Mobilitat i Seguretat Ciutadana estaran dins d’una mateixa àrea i disposaran d’un director general de Mobilitat. Al mateix temps s’ha creat un servei específic de Registre i Població per coordinar el padró municipal i que no tornen a produir-se les cues de persones al sol.

Quant a les comissions informatives, quedaran distribuïdes de la manera següent: Hisenda i participació, economia, innovació i grans projectes; Patrimoni, recursos humans, tècnics i seguretat ciutadana; Urbanisme, parcs i jardins, espais naturals i millora climàtica i Benestar social, educació, cultura i esports.

Crítiques de Compromís i del PSPV

El portaveu del grup de Compromís, Joan Ribó, va titlar de “lamentable” el model de govern del “mínim esforç” de l’alcaldessa de València, María José Catalá: “No s’ha avançat absolutament res quant a l’assignació de competències, i em sembla molt lamentable”.

Ribó va criticar també la reducció de comissions, així com dels membres que hi participen, cosa que dificulta la tasca de l’oposició pel fet de suposar també una reducció de preguntes i mocions a fer i va insistir a denunciar que, per primera vegada, l’oposició ha sigut traslladada a un altre edifici fora de l’Ajuntament.

El portaveu adjunt del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuán, va acusar l’incipient govern de PP i Vox de Catalá a València que el seu primer pacte haja sigut per a garantir-se el que més el preocupa, “apujar-se el sou i intentar emmordassar l’oposició”. “La senyora Catalá continua mantenint València amb un govern provisional i opac que paralitza la ciutat, que retalla els drets de l’oposició i que anticipa ja l’entrada de l’extrema dreta en el govern amb una Regidoria de les Famílies i l’eliminació de termes com LGTBI o emergència climàtica. A més, és curiós que han començat posant-se d’acord en allò que a les dretes els interessa més sempre, que són els salaris”, va dir Sanjuán, que a més va assenyalar que el PP i Vox també han acordat traslladar als dimarts els plens per garantir-se la participació de l’alcaldessa en les Corts Valencianes, on és diputada: “Es queden les dedicacions exclusives, però no es dedicaran a l’Ajuntament, sinó a altres qüestions”.

El regidor socialista, a més, va criticar que mai abans en la història de la ciutat “s’han retallat tant com en l’actualitat els drets de l’oposició. Perquè el que es farà és reduir de 6 a 4 comissions. Això el que vol dir és que al Grup Socialista se li ha reduït un membre en cadascuna de les comissions i podrem fer solament el 33% de les iniciatives que ens corresponen. És a dir, que cada mes, en compte de poder fer 24 mocions, podrem fer-ne només 8 o, en compte de fer 36 preguntes, podrem fer-ne només 12. Alguna cosa deu ocultar el govern que no vol que se li pregunte, que no vol que se’l controle i que no vol que se li presenten mocions”, va indicar.

Organigrama municipal

ÀREA D’ALCALDIA

Les delegacions i els regidors de qui depenen són:

• Delegació de Comunicació i Relacions amb els Mitjans: Juan Carlos Caballero Montañés.

• Delegació de Grans Projectes: José Marí Olano

• Delegació de Turisme i Delegació d’Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d’Inversions: Paula Llobet Vilarrasa

En aquesta àrea també s’inclou la Coordinació d’Estratègia, Estudis i Projectes; la Direcció General d’Anàlisi i la Direcció General de Persones amb Discapacitat.

2. ÀREA D’HISENDA I PARTICIPACIÓ

La regidora María José Ferrer San Segundo serà la responsable de les delegacions d’aquesta àrea següents:

• Delegació d’Hisenda i Pressupostos, Delegació de Transparència, Informació i Defensa de la Ciutadania i Delegació de Pedanies, Participació i Acció Veïnal.

• Delegació d’Hisenda i Pressupostos

• Delegació de Transparència, Informació i Defensa de la Ciutadania.

• Delegació de Pedanies, Participació i Acció Veïnal.

3. ÀREA D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EMPRENEDORIA

La regidora Paula Llobet Vilarrasa serà la responsable de les delegacions d’aquesta àrea següents:

• Delegació d’Ocupació i Formació i Delegació d’Emprenedoria

• Delegació d’Ocupació i Formació

• Delegació d’Emprenedoria

4. ÀREA DE PATRIMONI, RECURSOS HUMANS I TÈCNICS

De la regidora Julia Climent Monzó depenen:

• Delegació de Patrimoni, Delegació de Control Administratiu, Delegació de Recursos Humans, Delegació de Serveis Centrals Tècnics i Delegació de Contractació

• Delegació de Recursos Humans

• Delegació de Serveis Centrals Tècnics

• Delegació de Contractació

Del regidor José Marí Olano depenen:

• Delegació de Patrimoni

• Delegació de Control Administratiu

5. ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT

Del regidor Jesús Carbonell Aguilar depenen:

• Delegació de Policia Local de València

• Delegació de Prevenció i Extinció d’Incendis

• Delegació de Protecció Civil

• Delegació de Mobilitat, que comptarà amb la Direcció General de Mobilitat.

• Delegació d’Espai Públic

Del regidor Santiago Ballester Casabuena depén la Delegació de Comerç i Mercats.

6. ÀREA D’URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES

El regidor Juan Giner Corell serà el responsable de les delegacions d’aquesta àrea següents:

• Delegació d’Habitatge

• Delegació de Gestió d’Obres i Manteniment d’Infraestructura

• Delegació de Planificació i Gestió Urbana, que comptarà amb la Direcció General d’Urbanisme.

• Delegació de Llicències Urbanístiques-Activitats, que comptarà amb la Direcció General de Llicències

7. ÀREA DE PARCS, JARDINS I ESPAIS NATURALS

Del regidor Juan Carlos Caballero Montañés depenen:

• Delegació de Parcs i Jardins

• Delegació de Devesa-Albufera

• Delegació de Platges

Del regidor Carlos Mundina Gómez depén la Delegació d’Agricultura.

8. ÀREA DE MILLORA CLIMÀTICA I GESTIÓ DE L’AIGUA

El regidor Carlos Mundina Gómez serà el responsable de les delegacions d’aquesta àrea següents:

• Delegació de Neteja i Recollida de Residus

• Delegació de Cicle Integral de l’Aigua

• Delegació de Millora Climàtica, Acústica i Eficiència Energètica

• Delegació de Cementeris i Serveis Funeraris

9. ÀREA DE FAMÍLIA, EDUCACIÓ I CONSUM

De la regidora Rocío Gil Uncio depén la Delegació de Família, Joventut i Infància.

De la regidora Julia Climent Monzó depén la Delegació d’Educació.

Del regidor Juan Carlos Caballero Montañes depén la Delegació de Sanitat i Consum, en què s’inclou l’Oficina de Benestar Animal

10. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

De la regidora Marta Torrado de Castro depenen:

• Delegació de Serveis Socials

• Delegació de Majors

De la regidor Rocío Gil Uncio depén la Delegació d’Igualtat.

11. ÀREA DE FESTES I TRADICIONS, CULTURA I ESPORTS

Del regidor José Luis Moreno Maicas depén la Delegació d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals.

Del regidor Santiago Ballester Casabuena depén la Delegació de Festes i Tradicions.

De la regidora Rocío Gil Uncio depén la Delegació d’Esports.