L’ampliació del port de València es complica: Ports de l’Estat retarda un mes més el dictamen sobre l’informe ambiental

La tramitació de la polèmica ampliació nord del port de València es complica cada vegada més, fins al punt que porta camí de ficar-se en un atzucac.

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, va anunciar en l’últim consell d’administració celebrat el 18 de desembre passat la suspensió del procediment administratiu per a l’adjudicació de la construcció i la gestió de la futura terminal nord a la companyia TIL, filial de la naviliera MSC, mitjançant una concessió a 50 anys.

Martínez va explicar que el termini de la suspensió seria de tres mesos, el màxim establit per la Llei de procediment administratiu, comptador a partir del 30 de novembre, per la qual cosa el termini acaba aquest mes o a principis del que ve.

L’aturada es va produir perquè Ports de l’Estat ha d’analitzar l’avantprojecte remés per l’APV al final de novembre per determinar si continua sent vàlida la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, basada en un projecte radicalment diferent de l’actual. Un dictamen que l’APV necessita que siga favorable per poder tirar avant amb els seus plans d’expansió del recinte.

Martínez va explicar que esperava tindre el vistiplau de Ports de l’Estat per al consell d’administració d’aquest mes de febrer, que se celebra justament divendres dia 19.

No obstant això, no serà així. Fonts de Ports de l’Estat han confirmat a elDiario.es que esperen tindre l’informe corresponent sobre la DIA “probablement al final de març”.

Això estreny encara més els terminis per a poder fer efectiva l’adjudicació, ja que el mes de setembre passat es va aprovar una pròrroga de quatre mesos per a formalitzar l’adjudicació amb l’objectiu que TIL analitzara els canvis introduïts en l’avantprojecte, principalment, l’eliminació de la prolongació del dic de recer i del dragatge del canal d’accés.

D’aquesta manera, una vegada s’alce la suspensió del procés a finals d’aquest mes, els dos mesos de pròrroga restants seguirien en vigor, per tant, durant març i abril.

Si en aquest període no s’obtinguera la resolució favorable de Ports de l’Estat, el termini per a fer efectiva l’adjudicació caducaria i l’ampliació nord quedaria en l’aire, almenys en els terminis previstos inicialment. Si la resolució de l’organisme estatal fora desfavorable, caldria tramitar una altra DIA, fet que portaria un temps no inferior a dos o tres anys.