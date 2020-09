L'edil de Unides Podem a Vila-real manca al respecte a un regidor de Compromís que ni tan sols estava en el ple

El sisé tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, de Unides Podem, ha protagonitzat un incident en el ple de l'ajuntament pel qual fins i tot l'alcalde socialista, José Benlloch, l'ha représ. Ventura va respondre a una moció de Compromís, que demanava millores en el servei de fecundació in vitro de l'Hospital de la Plana, burlant-se d'un regidor valencianista que ni tan sols assistia al ple virtual. "Des que sóc regidor, el senyor Santiago Cortells [edil de Compromís] no ha deixat passar cap mes per a demanar millores en aqueix servei [de reproducció assistida]", explica Ventura, qui a continuació etziba: "No sé si és perquè li constrenyia, perquè se li passava l'arròs o que algun familiar treballa allí però, de veritat, que sembla una obsessió". L'al·ludit, portaveu adjunt de Compromís en el consistori, ni tan sols assistia al ple, que se celebrava de manera virtual.

El to indecorós i l'absència de l'edil valencianista van forçar a l'alcalde socialista, José Benlloch, a reprendre al seu sisé tinent d'alcalde. "En el fragor de la batalla dialèctica segurament no s'ha adonat que fer acusacions per un interés personal ja crec que és una cosa lletja i, a més, quan no està la persona davant, encara més. Li pregaria en aqueix sentit que reflexione sobre aquest tema i que intente demanar disculpes", respon l'alcalde en el ple celebrat aquest passat dimarts.

El regidor de Unides Podem va justificar a continuació la seua eixida de to i va adduir que no sabia que l'edil de Compromís al·ludit no participava virtualment en el ple. "Era en un to irònic, no era en un to de falta de respecte. És cert que m'ha cridat l'atenció que el senyor Cortells haja incidit tant en aquest servei i per això volia saber què és el que passava ací", argumenta Ventura. "Cap problema a retirar aqueixes paraules, senyor alcalde. No era la intenció una falta de respecte sinó una ironia", postil·la.

La portaveu de Compromís a Vila-real, María Fajardo, ha recordat que la moció demanava millores en el servei de fecundació in vitro de l'Hospital de la Plana i ha explicat que "actualment les persones de la comarca, usuàries d'aqueix servei, han de desplaçar-se fins a València". Fajardo ha lamentat que el regidor de Unides Podem frivolitze amb aquest assumpte, quan "les persones amb dificultats de fertilitat són el 10% de la població i cada vegada afecta a persones més joves".

La polèmica per l'al·lusió del regidor de Unides Podem a l'edil de Compromís s'ha traslladat a les xarxes socials. Ventura ha contestat en Facebook al senador de Compromís Carles Mulet: "Desafortunadament alguna gent té la boca molt lleugera per a parlar dels altres però la pell molt fina", ha escrit el regidor de Unides Podem, qui ha tornat a reiterar les seues disculpes a Cortells.