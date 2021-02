L'efecte de les restriccions: la incidència de la COVID cau més d'un 60% en les grans ciutats valencianes en quinze dies

A la fi de gener, l'afecció del coronavirus en el territori valencià estava disparada. La incidència acumulada (IA) a catorze dies va arribar al seu màxim el 27 de gener, amb 1.459 casos per cada 100.000 habitants i els positius diaris rondaven els 10.000. Aquest dimecres, un mes després de les dures restriccions imposades pel Consell en tota la Comunitat Valenciana, l'afecció havia baixat a poc més de 406.

Aquesta millora de la situació global té el seu reflex a nivell municipal, on la situació continua sent preocupant però molt menys que fa unes setmanes. El passat 20 de gener hi havia set ciutats valencianes (totes elles amb més de 1.000 casos per cada 100.000 habitants) entre les 25 localitats espanyoles majors de 40.000 habitants més afectades pel virus, amb Alcoi liderant el rànquing estatal amb una IA de 2.407 i el 3 de febrer ja eren tres els municipis valencians amb una incidència de més de 2.000 casos (Alcoi amb 2.089, Elda amb 2.049 i Elx amb 2.017) i quinze de les setze ciutats de més de 50.000 habitants amb una afecció de més de 1.000.

Segons l'última actualització, hi ha quatre ciutats valencianes entre les més afectades d'Espanya, i només una entre les deu primeres: Elda, la vuitena amb 782 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, la qual cosa suposa una reducció del 62%. Les altres tres són: Elx, amb una IA de 762 i una caiguda del 62%; Sant Vicent del Raspeig, amb una afecció de 673 i un descens del 58%; i Torrent, amb una incidència de 667 i una reducció del 61%.

Encara registren una incidència de més de 500 positius per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies les tres capitals de província: Alacant, amb 524 i un descens del 63% respecte a fa dues setmanes; València, amb 519 i una caiguda del 57%; i Castelló, amb una IA de 512 i una reculada del 51%.







Destaca el cas d'Alcoi, la ciutat valenciana que pitjors registres va tindre durant setmanes i que va presentar els pitjors nivells de contagis en el moment àlgid de la tercera onada de la pandèmia, que actualment té una incidència acumulada de 443 casos, més de 1.600 punts menys que fa tan sols quinze dies i un descens del 79%, el més alt de tots els registrats.

Millora la situació epidemiològica

Les dades del dimecres deixen ben clara aquesta millora de la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana. Amb una incidència acumulada de poc més de 400 casos, la dada més preocupant és la referida a les morts, que continuen sent molt elevades -s'han notificat 88 en 24 hores per a sumar un total de 6.182 des del començament de la pandèmia-, mentre que es van registrar 1.530 nous positius (368.402 contagis en total). La pressió hospitalària continua baixant cada jornada, amb 1.981 pacients COVID en els centres valencians (aproximadament un 17% del total), dels quals 436 es troben en vigilància intensiva (un 40% de les places).