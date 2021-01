L’entrada a València per la col·lapsada pista d’Ademús: quasi 80.000 vehicles diaris amb els serveis de metro més baixos de l’àrea metropolitana

L’entrada a València per la pista d’Ademús i l’avinguda de les Corts Valencianes té la intensitat més alta de pas de vehicles de tota l’àrea metropolitana. En la mobilitat dels municipis de l’àrea metropolitana de València predomina l’ús del vehicle privat, amb percentatges superiors al 75% en el cas dels municipis de la primera corona relativament ben comunicats per metro. El percentatge d’ús del vehicle privat arriba al 90% en l’eix de la CV-35 fins a Llíria, segons els càlculs de l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna. No és casualitat, afirma el col·lectiu, que les freqüències de metro de la línia 2 també siguen les més baixes de tota l’àrea metropolitana i que, en conseqüència, les persones que utilitzen el metro siguen moltes menys que en la resta de la primera corona metropolitana.

A Paterna arriben només un 34% dels serveis de metro que acaben en altres poblacions, com per exemple Torrent. Aquest percentatge disminueix per als barris de Santa Rita i la Canyada de la localitat, on es redueix al 19%, igual que en la resta de poblacions fins a Llíria. L’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna adverteix que hi ha un “gran desequilibri” entre els serveis que arriben a Torrent, cada 7 minuts –i que donen servei també a Picanya i Paiporta–, amb els que té la línia 2 fins a Llíria, que no baixen de 15 minuts a Paterna i de 35 minuts d’interval fins a Llíria. La població atesa fins a Llíria és de 154.000 persones, mentre que en el cas de Torrent és de 117.000.

El col·lectiu ecologista recorda que al polígon de la Font del Gerro van a treballar diàriament 10.000 persones, que produeixen 40.000 desplaçaments amb cotxe i 68 tones diàries de CO₂. El conseller de Mobilitat, Arcadi España, va anunciar l’any passat la posada en marxa d’un servei d’autobusos llançadora que connectaran València amb els polígons industrials de l’Andana/Parc Tecnològic, Font del Gerro/Tàctica, la Reva i Joan Carles I. El servei d’autobús llançadora va començar el 7 de gener passat i la línia que arriba al Parc Tecnològic i al polígon de l’Andana han registrat les millors xifres de passatgers (unes 25 persones cada matí).

La plataforma veïnal lamenta que els busos llançadora tenen un preu previst de més de 70 euros davant dels 50 euros d’abonament mensual del metro. Cristina Domingo, membre de l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, ha consultat amb membres del Comité d’Empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per calcular quant costaria la millora de la freqüència de pas del metro per les localitats pròximes a València de la comarca del Camp de Túria. “L’aire de València podria estar molt més net i la congestió de trànsit es podria reduir bastant si FGV contractara 11 maquinistes més per a la línia 2 del metro, cosa que suposa una inversió aproximada de 385.000 euros anuals”, afirma Cristina Domingo en declaracions a elDiario.es.

Domingo recorda que ara fa tres anys les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei per a augmentar les freqüències de la línia 2 del metro des de Paterna fins a Llíria. “Encara no s’ha fet res, i el conseller no vol escoltar els integrants de la Plataforma 15 Minuts, que fa anys que reivindiquen més freqüències”, afirma. Fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat afirmen que el titular del departament, Arcadi España, sempre ha estat obert a reunir-se amb qualsevol col·lectiu.

La Generalitat ha aprovat fa poc la licitació per a duplicar les vies fins a la Font del Gerró i per fer una segona estació en aquest polígon, amb aparcament dissuasiu, “una inversió molt elevada [gairebé huit milions d’euros] que farà fruit a mitjà termini”, reconeix l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, que afirma que aquesta nova infraestructura permet freqüències de 15 minuts durant tot el dia. “Hi ha un desequilibri clar entre les inversions per a noves línies i les inversions destinades a augmentar la freqüència de les existents. Fa poc es va anunciar una inversió de 6,2 milions d’euros per a la nova línia que passarà per Natzaret, el Port i La Fe, però les freqüències d’altres línies, com és el cas de la línia 2, es van retallar un 20% el 2012 i encara no s’ha restablit ni tan sols la freqüència anterior, que era un comboi suplementari en totes les hores punta”, apunta Domingo.

Per a Javier Belmonte, de l’Aliança per l’Emergència Climàtica de l’Eliana, “els 15 minuts són clau per a fer atractiu el metro a molta més gent”. Belmonte destaca la necessitat d’unificar títols de transport “perquè es puga anar amb autobús metropolità, local o amb metro amb el mateix bitllet i facilitar que les bicicletes puguen anar en tota la xarxa de metro, i no sols en superfície”. “Els nous combois que adquirirà FGV per substituir els que ara acaben la vida útil han de tindre un disseny europeu amb un espai específic per a bicicletes”, postil·la.

La portaveu de l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna lamenta que el conseller Arcadi España “parla molt de reduir emissions, de descongestionar la ciutat de vehicles per a fer-la més habitable per a les persones, per a respirar un aire net i també perquè l’impacte del canvi climàtic siga més baix, i en la seua mà està avançar en aquest sentit”. “Contractar més personal per a la línia 2 suposaria un avanç, però fins ara encara estem esperant; realment és incomprensible”, afirma Cristina Domingo. “Cal actuar amb diverses estratègies per fer massiu el transport col·lectiu i anar relegant el cotxe”, conclou Javier Belmonte.