L’exconseller del PP García Antón va adjudicar tres contractes per més de mig milió a l’enginyeria que va fundar i que ara pilota el seu fill

L’exconseller del Partit Popular José Ramón García Antón, ja mort, va adjudicar a Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo, l’empresa que havia fundat i de la qual s’havia desvinculat en entrar en política, tres contractes públics des del seu propi departament per més de mig milió d’euros. La mercantil, en què el fill del difunt García Antón va ser nomenat administrador solidari a l’abril del 2018, ha obtingut en l’últim any tres contractes de consultoria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per valor de dos milions d’euros, tal com ha informat aquest diari.

José Ramón García Antón, mort el 2009, va injectar 659.805 euros a l’empresa que havia fundat des de la Conselleria d’Infraestructures o des de l’Epsar, que depenia del seu departament. Així doncs, Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo va obtindre el 2004 el contracte per a la direcció, el control i la vigilància del condicionament de la carretera CV-759 la Vila Joiosa-Finestrat per 367.924,91 euros; dos anys més tard va guanyar el contracte de consultoria i assistència tècnica de direcció d’obra del col·lector d’aigües pluvials de Crevillent per 94.046,63 euros. Totes dues adjudicacions, tant la del 2004 com la del 2006, figuren signades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per l’exconseller mateix.

A aquestes dues adjudicacions del conseller llavors a l’empresa que havia fundat, se suma una altra adjudicació de l’Epsar de 197.835 euros per a la direcció d’obres de construcció de la nova estació de bombament d’impulsió a l’EDAR del Pilar de la Foradada. L’adjudicació figura signada pel gerent llavors de l’Epsar José Juan Morenilla, condemnat en el cas Emarsa a nou anys de presó pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document públic.

El fill de l’exconseller, l’enginyer José Ramón García Pastor, també figura des d’abril del 2019 com a apoderat en Cota a Cota Ingeniería y Topografía, una empresa que ha obtingut 409.648 euros en contractes de Juan José Morenilla en l’Epsar (el 2009), en l’Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports (2011) i FGV (2016). A més, el fill de l’expolític del PP també és administrador únic de la mercantil Enbim Desarrollos SL, que, segons indica la seua pàgina web, ha participat en la reforma de l’EDAR de Barxeta i en la Línia 10 del Metro de València. Només les empreses Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo i Cota a Cota Ingeniería y Topografía han obtingut, amb administracions autonòmiques de diferents colors polítics, un total de 3,3 milions d’euros en adjudicacions públiques.