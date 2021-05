L'últim acusat del 'cas Emarsa' pacta quatre anys de presó i 13 milions d'indemnització

L'empresari José Luis Sena, l'últim acusat del 'cas Emarsa' que quedava per jutjar ha aconseguit un pacte de conformitat amb la Fiscalia i les acusacions particular i popular pel qual accepta una pena de presó de quatre anys, a més d'inhabilitació durant nou anys, com a cooperador necessari dels delictes de malversació i de falsedat documental.

L'empresari, un dels cervells del saqueig, haurà de pagar 13 milions d'euros per la responsabilitat civil, a pagar conjunta i solidàriament amb els condemnats anteriors.

Sena ha reconegut els fets davant la secció primera de l'Audiència Provincial de València. El pacte reconeix l'atenuant de confessió i de reparació del mal.

L'empresari, que ha eixit de la Ciutat de la Justícia amb un capell per a evitar als fotògrafs, va ser qui va introduir a Jorge Ignacio Roca, el 'facturador' de la trama, als responsables de la depuradora de Pinedo, com l'exvicepresident de la Diputació, Enrique Crespo, o l'exgerente d'Emarsa, Esteban Cuesta, ja condemnats a llargues penes de presó.