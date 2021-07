Limitació de reunions i de l’oci nocturn: el Govern valencià decideix noves restriccions per a frenar l’onada de contagis

“És obvi que estem en una situació complicada. Hem de ser conscients que la pandèmia s’ha empitjorat, encara que no té la virulència ni l’estrés hospitalari del passat. Però, perquè no passe, cal prendre decisions i en prendrem”

Així es va pronunciar dimecres el president del Govern valencià, Ximo Puig, davant la reunió de la mesa interdepartamental prevista per a dijous en què s’abordarà un enduriment de les restriccions per a tractar de tallar la transmissió del virus, especialment entre la població més jove que encara no s’ha vacunat, que aniran enfocades a reduir la interacció social i evitar així un col·lapse de l’atenció primària, encarregada de les proves i el rastreig dels casos.

Entre les mesures que es posaran damunt de la taula, sens dubte, estaran les limitacions de les reunions socials tant en l’àmbit públic com en el privat, així com de l’oci nocturn, que fins i tot podria a arribar a tancar-se per complet, tal com va aconsellar la Ponència d’Alertes del Sistema Nacional de Salut.

Aquesta mesura podria anar acompanyada de limitacions per als locals amb ambientació musical durant la resta del dia per evitar el que popularment es coneix com a tardeo. La celebració d’esdeveniments multitudinaris, actualment amb un límit de fins a 4.000 persones, també podrien veure’s afectats per les restriccions.

Puig va parlar també de donar “la resposta més contundent i positiva entenent que és un esforç comú, l’hem de fer entre tots”, per la qual cosa tampoc són descartables mesures més dràstiques com la recuperació del toc de queda o els tancaments perimetrals de determinades ciutats en funció de la seua incidència acumulada, mesures que no obstant això necessitarien el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tal com es va fer per prolongar totes dues restriccions durant la Setmana Santa passada, quan ja no estava en vigor l’estat d’alarma, per la qual cosa de moment l’aplicació esdevé més complicada.

En aquest sentit, la Comunitat Valenciana va registrar dimecres una incidència acumulada de 239 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies (252 de mitjana a Espanya), 23 punts més que dimarts. Fa només dues setmanes, la Comunitat estava en risc baix amb 47 casos per cada 100.000 habitants.

Tot i que, com va dir Puig, la pressió hospitalària encara no és elevada, les restriccions van encaminades a evitar un col·lapse de l’atenció primària, que a més d’atendre els pacients per les patologies habituals, han de fer les proves PCR, el rastreig dels contagis i a més les vacunacions.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 243 persones ingressades, una menys que dimarts, de les quals 25 estan en l’UCI, una més en les últimes 24 hores: 10 a la província de Castelló, cap pacient en l’UCI; 21 a la província d’Alacant, 4 d’ells en l’UCI; i 212 a la província de València, 21 d’ells en l’UCI.

A més, un total de 2.765.318 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. En aquests moments, tenen la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosi de Janssen) 2.099.886 persones. Per províncies: 247.505 a Castelló, 755.999 a Alacant i 1.096.382 a València.