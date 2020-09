Marzà defensa la seguretat a les aules valencianes enfront de la COVID: "Els col·legis són espais de detecció, no de contagi"

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha reivindicat aquest dimecres que els centres educatius valencians són "espais de detecció" de coronavirus i no espais de contagi, perquè la immensa majoria de casos registrats les tres primeres setmanes de curs han afectat un sol alumne, com a molt a dos, per grup.

"No s'estan produint contagis de manera significativa dins dels centres, al contrari, estem detectant el que passa fora", ha assegurat Marzà en la seua compareixença en les Corts per a parlar de l'inici del curs i de les mesures contra la COVID-19, on ha assegurat que els casos positius detectats fins ara s'han produït "en la seua pràctica totalitat" fora dels col·legis.

El conseller ha defensat que aquest curs "excepcional" s'ha iniciat "amb la màxima normalitat possible" i una incidència "molt baixa d'afectació" del virus, perquè només el "0,75% de les aules" han tingut alguna incidència derivada del coronavirus, i ha destacat que el valencià és dels territoris d'Espanya amb menys afectació.

Ha afirmat que s'ha pogut tornar a les aules amb "la màxima presencialitat possible" gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa i al fet que s'han mobilitzat 200 milions d'euros per a contractar 4.500 docents, baixar la ràtio de les aules o contractar 3.000 monitors de menjador, i prop de 17 milions per a adquirir el material necessari per a adaptar les aules.

Segons Marzà, el model implantat per a garantir aules segures "s'ha centrat en el treball junt amb els agents de la comunitat educativa i analitzant la situació centre a centre”, i ha continuat: “Totes aquestes accions responen al treball de cooperació, coordinació i gestió amb els equips directius, amb la nostra comunitat educativa, així com en les múltiples videoconferències amb el Ministeri i la resta de consellers i conselleres de les comunitats autònomes. Per tant el nostre model és fruit de tots els agents educatius que, majoritàriament, han volgut buscar un consens amb l'Administració per a començar el curs amb tranquil·litat, seguretat i certesa amb un objectiu central: pensant sempre en el millor per a les famílies valencianes i, especialment, per als nostres xiquets i xiquetes”.

S'ha detallat des de l'adaptació telemàtica de l'admissió escolar fins als diferents recursos i augment del professorat per a complir amb els marcs determinats d'organització de l'alumnat en els centres educatius, passant per les reunions mantingudes amb la comunitat educativa valenciana i les convocatòries de coordinació en l'àmbit estatal, els plans de contingència que s'han establit en els centres, la seguretat per al personal docent i no docent, el protocol de protecció i prevenció, el protocol de gestió de casos, la digitalització escolar, la formació del professorat en TIC, el pla d'actuació respecte a necessitats educatives especials i els fons econòmics que Educació de la Generalitat destina als ajuntaments per a organitzar activitats extraescolars.