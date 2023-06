El porc vietnamita, de ‘xicoteta’ mascota a veí incòmode a Castelló: “Campen a pler perquè la gent els alimenta”

El març de- 2019, el porc vietnamita –juntament amb altres tipus d’animals– va ser declarat espècie exòtica invasora per la seua expansió incontrolada i nociva en diferents paratges espanyols. Aquests espècimens, que arribaven a Espanya com a porquets que eren adquirits com a mascotes, acabaven creixent fins a arribar, en alguns casos, a quasi cent quilos de pes. Els seus propietaris van acabar desfent-se d’aquests ‘animalets’, deixant-los moltes vegades en llibertat (des del 2007 s’han detectat porcades assilvestrades en diferents llocs del territori espanyol, unes 40).

Un dels llocs on el porc vietnamita s’ha convertit en un veí incòmode és a Castelló de la Plana, on l’Ajuntament n’ha capturat més d’un centenar d’exemplars des de gener del 2022, una activitat a què el consistori castellonenc ha destinat més de 20.000 euros, incloent-hi l’últim contracte d’aquest mes de juny, que ascendeix a 3.327 euros. El consistori contracta un gestor cinegètic, que és la persona que coordina les tasques de caça i els dispositius especials de captura. I en la seua última relació de llocs de treball (RLT), l’Ajuntament ha incorporat la contractació d’un veterinari municipal.

Concretament, s’han dut a terme sis adjudicacions –per valor de 19.844 euros el 2022, a què cal sumar els més de 3.000 euros previstos per al dispositiu de localització, captura i gestió d’aquest mes de juny– en què s’han dut a terme dèsset batudes: es van capturar 28 porcs entre febrer i març de l’any passat; nou el setembre; 30 entre octubre i novembre; 26 el desembre; i 14 el gener (107 exemplars en total). Els animals capturats, tal com reconeixen des de l’Ajuntament de Castelló a través de la Delegació de Salubritat i Benestar Animal, són enviats a l’escorxador per a ser sacrificats.

“El problema”, expliquen, “és que la gent els alimenta”. A més, són animals que no tenen por de les persones, per la qual cosa no tenen problemes a aproximar-se a zones habitades a la recerca d’aliment: “Campen a pler”. Quant a la ubicació, les porcades més grans han sigut localitzades als Mestrets (una zona de cases d’agricultors abandonades en un entorn rural o masets), encara que també se n’han vist exemplars en altres llocs perifèrics i poc habitats de Castelló.

Pedro, veterinari de la clínica Assisvet de Castelló, especialitzada en animals exòtics, recorda que fa uns anys va tractar alguns porcs vietnamites, quan encara estaven ‘de moda’ com a mascotes, “però creixen i mengen molt i generen gran quantitat de residus”, i adverteix dels riscos de les espècies al·lòctones: “Pot desplaçar els exemplars locals, com el senglar. A més, és un animal que no té depredadors, que pot transmetre malalties i que pot hibridar-se amb espècies locals, com el senglar, encara que les seues cries no siguen fèrtils”. També apunta que no són animals violents, “encara que una femella que estiga amb les seues cries, atacarà a qui considere una amenaça per defensar-les”.

Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores

El Comité Científic del Govern espanyol va proposar el 2016 la inclusió del porc vietnamita en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores: “És un animal intel·ligent, d’olfacte desenvolupat i amb caràcter dominant i territorial”. Procedent del sud-est asiàtic, és omnívor i té una esperança de vida entre 15 i 20 anys: “L’expansió de la raça fora de la seua àrea natural de distribució ha sigut vertiginosa arran de ser oferit com a mascota, precisament per la seua especial intel·ligència i aptitud per a ser ensinistrat”.

A Espanya, el 2016, quan es va elaborar l’informe, alguns centres d’acolliment d’animals “es veuen ja saturats amb exemplars d’aquesta raça dels quals es desfan els propietaris, i molts altres poden acabar alliberats en la natura de manera tant voluntària com involuntària”. Llavors, encara que es desconeixia la grandària de la població silvestre, “sembla trobar-se en expansió, ja que el nombre de registres ha augmentat notablement i s’ha constatat la seua reproducció en llibertat, així com la seua possible hibridació amb senglars salvatges”, advertien.

El Comité Científic recomanava no permetre la tinença, reproducció ni comerç d’aquesta raça a Espanya, com reclamaven col·lectius de caçadors, conservacionistes i comunitats autònomes, per la qual cosa considerava “necessària” la inclusió del porc vietnamita en el Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores.