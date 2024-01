Orriols torna a protestar contra la inseguretat: “Les mesures antiocupes són fum, cal comprar i rehabilitar habitatges”

“En aquests sis mesos que estan a l’Ajuntament, el nou equip de Govern ens ha dit que Orriols és prioritari, però la realitat és que han fet poc. Ja ens va costar molt que es convocara la taula interregidories per a analitzar la situació del barri, i ho vam aconseguir el mes de novembre passat després que s’encengueren les alarmes, perquè van matar una persona. Ens demanen paciència, però ací la paciència ja fa molt de temps que es va acabar”.

Així s’ha pronunciat en declaracions a elDiario.es Mari Carmen Tarín, membre de la plataforma veïnal Orriols en Lluita. Tarín ja es va mostrar molt crítica i reivindicativa amb l’anterior executiu municipal d’esquerres que encapçalava Joan Ribó, i manté ara aquest mateix to amb els actuals gestors del PP i de Vox, amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant. Per a la plataforma no es tracta d’una qüestió política, sinó de poder viure en el seu barri amb normalitat, com en qualsevol altre de la ciutat.

El veïnat es va manifestar dimecres a les 19.00 amb una cassolada en l’encreuament dels carrers Sant Joan Bosco i Sant Joan de la Penya, la cruïlla en què fa poc es va produir una crema de contenidors que va afectar diversos vehicles i façanes, uns fets pels quals dimarts es va detindre un home.

“El fons de la qüestió en la instal·lació en el barri de població delictiva, en molts casos en habitatges que ocupen de manera il·legal i que trafica amb drogues, fins i tot posseeixen armes”, un problema per al qual demanen “solucions integrals”.

Segons Tarín, “hi ha presència policial, però no és prou, perquè quan s’abaixa una mica la guàrdia quant a efectius, tornen a sorgir els problemes”. A més, afirma que “les mesures antiocupes anunciades per l’Ajuntament, en concret el tall de llum en uns 60 habitatges, en realitat és fum, perquè al moment tornen a enganxar-s’hi” i afig: “L’Ajuntament ha de fer un esforç en la compra d’aquests habitatges que estan ocupats per a rehabilitar-los i posar-los a disposició en lloguer assequible; el tema de l’habitatge és fonamental per a resoldre el problema”.

La portaveu veïnal valora que Catalá s’haja compromés a tindre una altra reunió: “Ens ha dit que d’ací a dues setmanes ens reunirem ací en el barri i que ens portaran propostes concretes”.

Esta noche han quemado 9 contenedores en la calle S.Juan Bosco, una finca muy afectada, además de coches y motos 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Estos actos vandálicos molestan al vecindario, generar caos y sensación de ciudad sin ley q nos expulse de nuestro barrio pero no nos vamos a ir

🧵 pic.twitter.com/iT30z68tcU — orriols en lucha (@orriolsenlucha) 15 de enero de 2024

L’Ajuntament de València es personarà com a acusació en la causa oberta contra el jove de 20 anys detingut per la crema de contenidors en el barri d’Orriols dilluns passat. Així ho va anunciar dimecres l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, que va assegurar que “el vandalisme tindrà l’Ajuntament i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en contra”.

“Evidentment, ens personarem com a acusació en el procediment contra el vàndal, perquè hi ha patrimoni municipal que ha resultat perjudicat per aquesta acció vandàlica”, va dir la primera edil.

“Arribarem fins al final i protegirem el patrimoni municipal i demostrarem que el vandalisme no té lloc en aquesta ciutat i que qui la fa, la pagarà”, va afegir la responsable municipal.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va garantir que els dispositius policials periòdics en el barri d’Orriols de València es mantindran, així com que els veïns “estan satisfets amb la faena de la Policia Nacional”.

Ara bé, va insistir que els problemes d’Orriols no es poden solucionar només des de l’àmbit policial i que la Policia Nacional està a la disposició de l’Ajuntament per a col·laborar-hi.

L’última intervenció de la Policia Nacional es va saldar amb 14 detinguts, 210 persones identificades i 11 actes alçades per armes i cinc més per tinença de drogues.

El regidor del PSPV, Borja Sanjuán, va comentar que “s'ha passat d'un Govern que amb totes les dificultats que ha tingut ajudar i posar-se de costat de tots els veïns dels barris com Orriols, on hi havia una prioritat que era invertir a millorar-ho des de tots els punts de vista, a una alcaldessa que el dia que hi ha un problema de seguretat inaugura una font i diu que és problema d'un vàndal”. Per a l'edil socialista, “a este Govern li falta empatia amb les persones que tenen necessitats que s'escapen dels barris en els quals solen passejar”.