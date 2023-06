Baldoví prepara Compromís per a fer oposició a un Govern valencià que és “carn de mem”

Joan Baldoví prepara Compromís per a fer oposició al que considera el “pitjor” govern possible per a la Comunitat Valenciana. Per al nou portaveu de la coalició valencianista en les Corts Valencianes, el futur executiu de Carlos Mazón amb Vox és “carn de mem” i suposa revertir la reputació aconseguida pel Govern del Pacte del Botànic en tot just una setmana.

El líder de Compromís, que gestionarà el grup parlamentari en les Corts Valencianes després de huit anys en el Congrés dels Diputats, ha criticat que al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, “no li tremolarà la mà per a pactar amb l’extrema dreta” i “assumir, com han fet ací, els seus marcs ideològics” en cas que els necessite per a governar, “com els necessitarà”. En aquest sentit, ha assegurat que el pacte en la Comunitat Valenciana “comptava amb el beneplàcit de la direcció del PP a Madrid”, malgrat que Génova ha mantingut silenci sobre l’assumpte.

Baldoví ha censurat que el PP de Carlos Mazón haja “traspassat les seues línies roges” en tot just una setmana: “Volia governar en solitari i li ha costat a penes una reunió d’una hora per a decidir que governava amb l’extrema dreta, i el que és pitjor, per a assumir el marc ideològic de l’extrema dreta”, en referència a l’eliminació del terme violència de gènere i la seua substitució per “violència intrafamiliar”, com propugna Vox.

Després de la primera reunió del grup parlamentari per a preparar la legislatura, Baldoví ha plantejat fer “la millor oposició” al “pitjor govern que els podia haver tocat als valencians”. El parlamentari gestionarà un grup de 15 diputats, dos menys que en la legislatura passada, que perd a més la presidència de les Corts Valencianes i no tindrà representació en la Mesa. En compte d’Enric Morera, president en dues legislatures, el parlament autonòmic estarà dirigit per un diputat de Vox que encara no s’ha designat.

L’exdiputat en el Congrés s’envoltarà de tres portaveus adjunts amb una composició paritària (dues dones i un home) i que reflectisca l’equilibri territorial de la coalició. A falta de la decisió final, que es prendrà el dilluns mateix de la constitució de la cambra, tot apunta que seran l’exconseller d’Educació Vicent Marzà, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat en funcions, Aitana Mas, i l’exvicepresidenta de la Diputació de València Maria Josep Amigó.