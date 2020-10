Compromís fia el seu vot favorable als pressupostos al fet que el Govern compense l’infrafinançament autonòmic

El Govern central continua intentant recaptar suports per a aprovar els comptes públics en un dels moments més complexos per a la política espanyola. Representants de les dues forces polítiques que conformen el Govern de coalició, PSOE i Unides Podem, han començat les seues reunions amb els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez per traure avant els pressupostos generals de l’Estat. Precisament la majoria de la moció de censura primerament i de la investidura després és el que intenten aconseguir els tècnics del Ministeri d’Hisenda, dirigits per Maria Jesús Montero.

Dimecres, després de la sessió de control al president, els tècnics encarregats de negociar els pressupostos es van reunir amb el diputat de Compromís, Joan Baldoví, per saber les exigències de la formació valencianista. La coalició valenciana condiciona el seu vot favorable al fet que el Govern complisca l’acord signat en la investidura, que inclou una inversió en infraestructures equivalents al pes poblacional, el finançament del 50% del sistema de dependència com marca la llei, entre altres qüestions. Però a la formació li interessen especialment les promeses que tenen a veure amb la reforma del sistema de finançament, el deute generat per l’infrafinançament i els mecanismes compensatoris mentre s’elabora el nou sistema, esgotat des del 2014. És a dir, recursos econòmics tangibles. Per a la coalició, resulta prioritari obtindre vies de finançament per a la Generalitat Valenciana enguany, atesa la situació provocada per la pandèmia, abans que la data en què es presente el nou model de finançament, atés que, pels precedents, pot continuar estirant-se.

El diputat veu bona predisposició del Govern a complir els acords –així ho va manifestar la ministra poc abans en el Congrés durant la sessió de control– i assegura que “vol” que “aquest Govern dure molt de temps”. Sempre que complisca els acords, afig. El diputat valora que en els pressupostos anteriors, que no van arribar a aprovar-se, ja s’avançara en qüestions relatives al pacte, com les inversions a la Comunitat Valenciana o el model de dependència, i també veu amb bons ulls que en les partides referents a la COVID-19 es tinga en compte les comunitats amb menys recursos a l’hora de repartir.

Els representants de les tres formacions s’han citat a una pròxima reunió per detallar els punts de l’acord i plasmar-los en els pressupostos, que es pretenen presentar abans que acabe el mes d’octubre. El Govern, consideren, transita la línia de complir els acords subscrits amb les formacions parlamentàries que li van fer costat en la investidura.