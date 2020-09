Les Corts Valencianes acorden impulsar un pla per a combatre la tracta i mesures alternatives per a les dones prostituïdes

Els partits que conformen el Govern del Botànic acorden una proposta parlamentària que implica desenvolupar mesures contra la prostitució. En el marc de les resolucions presentades durant el debat de política general, que es desenvolupa aquesta setmana en les Corts Valencianes, els partits progressistes han acordat introduir en l’estratègia valenciana contra la violència sexual mesures per a les dones prostituïdes. El document s’ha d’aprovar en les votacions del divendres pròxim, ja que té el suport de la majoria parlamentària, avalat amb la seua signatura.

La proposta inicial, plantejada per Unides Podem i secundada pel PSPV, plantejava unes mesures de caire abolicionista, que introduïen el concepte d’abolició de la prostitució, una qüestió que genera debat en el moviment feminista i en les formacions polítiques. No obstant això, durant la negociació amb Compromís, es va acordar modificar alguns termes, fins a deixar el text de la manera següent: “Incloure, en el marc de l’Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual, accions i mesures concretes per a combatre el tràfic i l’explotació sexual i el disseny d’itineraris individualitzats per a garantir alternatives a dones prostituïdes”.

Segons explica la diputada de la formació morada Cristina Cabedo, és la primera vegada que les Corts Valencianes introdueixen en el debat de política general una resolució que busca lluitar contra la prostitució, ja que en l’acord de reconstrucció no tracta aquesta qüestió de manera específica. Sí que indica que s’impulsarà un pla “davant de la violència sexual i la tracta”. Així doncs, la resolució aprovada implica que la conselleria elaborarà “un pla d’acompanyament a dones prostituïdes” amb alternatives a la prostitució, segons defensava el diputat de Compromís Carles Esteve en la tribuna. Erradicar la prostitució no és una mesura prevista en el pacte valencià contra la violència masclista, però sí l’atenció a dones prostituïdes.

Les mesures sanitàries i de seguretat aprovades durant el confinament i la desescalada posterior van posar de manifest la situació de vulnerabilitat extrema de les dones prostituïdes i les dificultats legals per a poder oferir alternatives. L’anunci del tancament dels prostíbuls, una figura que sobre el marc legal no existeix, va simbolitzar la incapacitat de les institucions públiques de fer front a un problema alegal, que la majoria de les vegades implica l’explotació sexual de les dones.

Igualtat amplia les ajudes per a dones prostituïdes en la renda d’inclusió

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives augmentarà l’ajuda a dones prostituïdes fins a equiparar-la al salari mínim interprofessional l’any vinent. Segons ha avançat el departament de Mónica Oltra, en la Llei d’acompanyament als pressupostos s’inclourà una modificació perquè les dones prostituïdes i que es troben en una situació d’explotació sexual reben una prestació equivalent a l’SMI a través de la renda valenciana d’inclusió. La modificació implica augmentar en 300 euros mensuals la quantia a percebre.

La renda, amb la formulació actual, inclou una prestació equivalent al 70% del salari mínim per a les persones prostituïdes, víctimes d’explotació sexual o tracta, a les quals no s’exigeix temps mínim de residència a Espanya per a les ajudes. La renda valenciana d’inclusió és una de les vies escasses per a les dones prostituïdes d’obtindre algun tipus de prestació econòmica, ja que els llimbs legals que envolten a aquesta pràctica dificulten l’ajuda a les víctimes.

Segons indica la vicepresidenta del Consell, la prestació busca oferir “un projecte de vida independent alternatiu que els permeta eixir de la situació d’explotació sexual en què viuen i allunyar-se de la xarxa de tràfic”. Aquestes ajudes econòmiques, ha assenyalat, han d’anar acompanyades d’una actuació integral que va de la informació i l’assessorament en matèria social, sanitària, formativa i laboral, a la promoció de la seua autonomia “a través d’un itinerari amb estratègies i xarxes de suport que els facilite reprendre una vida independent en què elles siguen les que trien el seu propi camí”. Així mateix, ha recordat que les situacions d’explotació sexual “són objecte d’intervenció per part de la Xarxa de Centres Dona de la Generalitat”.