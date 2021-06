Puig frena l'aprovació de l'empresa pública per assumir l'hospital de Torrevella davant l'oposició de Compromís i Podem

"És evident que nosaltres sempre busquem l'acord i per tant si no hi ha acord s'ajornarà perquè és tan sols un instrument, no estem parlant de la decisió de donar un medicament o no, que llavors no s'ajornaria, estem parlant d'un instrument".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres el cap del Consell, Ximo Puig, sobre la intenció de la Conselleria de Sanitat de portar al ple del Consell d'aquest divendres l'aprovació de l'anomenada Empresa Pública de Salut (EPS) amb l'objectiu d'assumir al personal de les ressonàncies magnètiques, servei fins ara externalitzat, i de l'hospital de l'hospital de Torrevella amb 1.400 empleats, davant la finalització de la concessió atorgada a l'empresa Ribera Salud el mes vinent d'octubre.

Puig ha tirat el fre així davant l'oposició frontal a aquesta fórmula dels seus dos socis del Botànic, Compromís i Podem, els quals aposten per la subrogació directa dels empleats en la Conselleria de Sanitat sota la figura de personal a extingir, tal com es va fer amb els treballadors de l'hospital d'Alzira en 2018 quan es va recuperar per a la gestió pública.

També el comité d'empresa de Torrevella, així com sindicats com Comissions Obreres, estan en contra de la fórmula de l'EPS com a mecanisme per assumir els empleats de les concessions i serveis privatitzats.

Puig ha insistit que "allò que és important són els objectius, i no tant els instruments" i ha afegit que "l'empresa pública és un instrument que es plateja des de la Conselleria per accedir a la millora de la gestió pública de la sanitat i si es considera que no és el camí, es poden estudiar altres alternatives, no estem en una posició dogmàtica ni fonamentalista, ni en això, ni en res".

Sobre la queixa expressada aquest dimarts en xarxes socials per la vicepresidenta, Mónica Oltra, qui va afirmar assabentar-se per la premsa que Puig que preveu eliminar el toc de queda en la Comunitat Valenciana i rebaixar les restriccions a partir del pròxim dilluns 7 de juny, el president ha explicat que les decisions "es prenen en la comissió interdepartamental" i ha recordat que "ja fa dies que es va dir que aquesta era l'última vegada que es prorrogava el toc de queda".

Quant a la resta de qüestions, ha afirmat que aquest dijous "la consellera de Sanitat portarà la seua proposta a la interdepartamental" i que "si hi ha alguna qüestió que per falta de comunicació s'ha entés d'una manera diferent o si s'ha entés com una desconsideració a la taula interdepartamental demane disculpes".