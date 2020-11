El Senat reclama un canvi en les etiquetes de la mel que en certifique l’origen per a evitar les mescles amb sucres

La mel d’origen europeu que comprem en els supermercats i altres establiments pot tindre només un 1% d’origen europeu. I el 99% restant pot provindre d’edulcorants, sucres i xarops de països extracomunitaris, obtinguts per deshidratació de manera artificial i no per les abelles. La normativa actual permet alguns paranys en l’etiquetatge perquè conste com a mel de proximitat l’envasada a Espanya o amb un percentatge baix d’aquesta mel, com denuncia el senador de Compromís, Carles Mulet, que considera que permet la competència deslleial.

Mulet va presentar una moció al Senat, que s’ha aprovat sense els vots del PSOE ni Ciutadans, que demana “aclarir l’origen de la mel en benefici dels consumidors”, la composició i les mescles. En concret, la moció demana modificar tant el Reial decret com la Directiva Europea aplicable al sector, perquè es regule clarament que ha de constar en l’etiquetatge dels envasos de mel que es venen a Espanya els percentatges de mescla d’origen de la mel continguda en l’envàs; ha de modificar-se el text i eliminar-se “fabricat a Espanya” i substituir-se per “envasat a Espanya procedent de ….” fent constar el país de procedència real.

“Davant la confusió i les portes obertes a les estafes i la pilleria, hem reclamat que, en col·laboració amb les CA, s’amplien i es milloren les mesures de control de la qualitat de la mel i així enfortir al sector apícola. Per a això l’acord, que s’ha aprovat per 14 vots a favor i les 13 abstencions del PSOE i Ciutadans, reclama accions davant les institucions de la Unió Europea davant els buits legals per a modificar la Directiva i que s’especifique la procedència de les mels presents en la mescla i la proporció”, expressava el senador valencià.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) va reclamar el març passat a la Unió Europea que impedira l’entrada de mels importades de la Xina que no complisquen la definició europea de mel i apliquen al producte processos artificials durant la transformació. Els apicultors denuncien que el gegant asiàtic empra pràctiques com l’addició massiva de xarop de sucre o d’altres nèctars que no són produïts per les abelles, sinó per deshidratació artificial, més barat i difícil de detectar en el producte final.

La moció també reclama activar projectes d’investigació en coordinació amb les comunitats autònomes que indaguen en les causes de la mortaldat entre les abelles, en el que s’ha anomenat síndrome del despoblament, que ha provocat a escala mundial la desaparició de més de 1.000 milions d’abelles, que pot tindre l’origen en situacions sanitàries o ambientals.