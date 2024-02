El PP pacta amb Vox crear una secció específica per als llibres LGTBI a les biblioteques valencianes

Els continguts sobre sexualitat i diversitat per a joves tornen al debat parlamentari valencià. El parlament autonòmic aborda la idoneïtat que els llibres d’educació sexual i amb enfocament LGBTI siguen accessibles per a menors a les biblioteques públiques, un debat provocat per una iniciativa de l’extrema dreta que segueix el deixant d’altres governs reaccionaris. El PP i Vox han aprovat en les Corts Valencianes que els municipis de més de 25.000 habitants tinguen seccions específiques per a aquest material que, després d’una esmena del PP, dona lloc a un text prou ambigu perquè càpia en el marc de la ultradreta.

L’esmena dels populars, acceptada pels seus socis de govern de Vox, deixa la iniciativa així: les Corts insten les biblioteques públiques a “la creació d’una secció específica en matèria de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual respectuosos amb els drets humans”. Els continguts, continua el text, “estaran seqüenciats per nivells educatius i elaborats sota criteris estandarditzats des d’un punt de vista científic, objectiu i no doctrinal d’acord amb la normativa vigent”.

Vox va presentar un text que, a imatge de Florida o Hongria, reclamava que aquests continguts estigueren allunyats de les seccions infantils de les biblioteques públiques. El grup va prendre l’exemple del govern local de Borriana (la Plana Baixa), on tenen les competències en Cultura, que va ordenar la retirada de llibres amb “contingut sexual” de la secció infantil i el trasllat “a una nova àrea especial per a adults que s’ha creat per a aquesta finalitat”. El regidor d’extrema dreta Jesús Albiol, que és el mateix diputat que ha defensat la iniciativa en les Corts, va justificar que la llei de biblioteques indica que els continguts en diversitat han d’estar en un marc específic, però fent un ús retorçat del llenguatge, vincula el material que aborda la identitat sexual o l’educació en diversitat amb continguts sexuals per a adults que perjudiquen “la innocència” dels menors. Sense esmentar-ho explícitament, al·ludeix a un material que en l’imaginari col·lectiu s’entén com a pornografia.

En la defensa de la iniciativa, el diputat i regidor insisteix que Borriana ha de marcar el camí i que aquests llibres són inapropiats. “Diem als xiquets que han de conéixer la seua sexualitat a través de jocs”, censura el diputat de Vox, que insisteix: “La innocència dels xiquets cal protegir-la”. La intervenció d’Albiol recorda la de la presidenta de les Corts, Llanos Massó, que, quan va ser diputada en l’oposició, va retraure a la consellera d’Educació de Compromís que hi haguera dibuixos de penis en alguns llibres de text, i va dir: “Deixen els xiquets en pau”.

El text presentat per Vox considera l’acció de Borriana “un exemple per a tots els municipis de la regió com una mesura precisa i eficaç per a vetlar pel bé superior del menor i garantir la llibertat dels pares” i considerava aquests llibres un “tipus de materials” que “segons demana un sector important de la població i principalment famílies, hauria d’estar en llocs de la biblioteca en una secció específica fora de l’abast dels menors”. En concret, la redacció defensada pels ultres demana a les Corts que insten el Consell a “sol·licitar a totes les biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana, en els municipis de més de 25.000 habitants, la creació d’una secció específica i el trasllat a aquesta secció de tots els materials de la biblioteca amb continguts en diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual respectuosos amb els drets humans. Aquesta secció haurà de ser independent de la resta de les seccions, especialment de la secció infantil”.

Per contra, Compromís i el PSPV han reclamat que es deixe el personal de les biblioteques col·locar el material com consideren, en funció del que marca la llei, i que no es “toquege políticament” la disposició dels llibres en els centres públics. Els bibliotecaris tenen criteri propi per a la creació de seccions, insisteix l’oposició, que ha votat en contra d’aquesta mesura, perquè creu que és un pas més en la censura que executa la ultradreta parlamentària.