Un projecte pilot comprovarà a València la capacitat de les ones de la mar per a generar energia neta i renovable

Tot està enllestit per poder instal·lar els elements que faran possible comprovar la capacitat de les ones de la mar Mediterrània per subministrar energia neta i renovable. Durant una visita a part de les instal·lacions on s’ultimen els preparatius, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha explicat que a finals de gener es procedirà a la instal·lació per dur endavant “un projecte pioner i innovador”.

L’objectiu d’este projecte finançat a mitges per l’Ajuntament de València i la Comissió Europea -amb un import total de vora mig milió d’euros- consisteix a aprofundir en “la recerca de noves alternatives als combustibles fòssils, incidir en la sobirania energètica que volem per a la nostra ciutat i concretar les capacitats de les diferents fonts d’energia amb les que podem comptar”.

En este sentit, el regidor ha recordat les iniciatives per aprofitar l’energia fotovoltaica i ha defensat que “amb este projecte pilot, per primera vegada en la història, València podrà obtindre energia de les ones de la mar”. Ramon ha explicat que “ara el que volem és investigar i conèixer quina capacitat té la nostra mar Mediterrània per subministrar-nos energia neta i renovable”.

El projecte serà una realitat a principis de 2023, amb la instal·lació a finals de gener i durant unes poques setmanes de tots els elements que ja estan enllestits en sengles naus de Torrent i Algemesí. Un gran flotador i un braç articulat seran els protagonistes d’un projecte amb què s’estima que es generaran uns 130.000 quilovats a l’any, l’equivalent al consum d’unes 40 llars, i també estalviarà l’emissió d’unes 36 tones de diòxid de carboni.

Durant la visita a les instal·lacions de Torrent, el regidor ha estat acompanyat per José María Planells, gerent de Rotary Wave, i per Álvaro Piqueras, enginyer mecànic de Proemisa, les dos empreses encarregades de la construcció i el funcionament dels elements d’este projecte. Tots tres han comprovat el funcionament dels elements principals d’este projecte, han observat una maqueta que simula les ones de la mar i el moviment del futur flotador i han conclòs que tot està enllestit per iniciar en poques setmanes la seua instal·lació en la zona de la Marina de València coneguda com ‘el martell’.