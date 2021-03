Es reprén la vacunació valenciana amb AstraZeneca entres policies i guàrdies: “Confiem en la ciència, cal posar fi a aquest malson”

“Confie al 100% en la ciència, sempre que m’he hagut de vacunar ho he fet i he vingut amb moltes ganes, perquè el que volem posar fi com més prompte millor a aquest malson i que tots acabem bé”. Això és el que explicava dimecres a les 16.30 hores J. H. P., guàrdia civil de 59 anys, mentre esperava el torn per administrar-se la vacuna d’AstraZeneca en el punt de vacunació instal·lat a l’hospital de campanya de La Fe, a València.

J. M., també guàrdia civil de 58 anys, va afirmar que “cal vacunar-se, no hi ha cap problema, encara que després de tot el que ha passat és normal que puga donar una mica d’objecció, però cal confiar en les autoritats quan diuen que les vacunes són segures”. F. M. , company seu de 59 anys, va lamentar l’incivisme d’una part de la societat: “La gent no es consciencia, no pot ser que hi haja qui fa festes privades tots els caps de setmana, hi ha un problema de conscienciació”.

Ells van ser algunes de les 3.800 persones que estava previst que es vacunaren en tota la Comunitat Valenciana en una jornada en què es va recuperar l’activitat del pla de vacunació, una vegada superats els dubtes sobre els efectes secundaris en forma de trombes dels vials de la farmacèutica britànica.

En el cas d’hospital de campanya de València, estava prevista la vacunació de 400 agents de la Policia Nacional i guàrdies civils, mentre que per a dijous la previsió és arribar a 4.000 vacunats, només en aquest punt.

A més, Sanitat preveu recuperar divendres i dissabte la vacunació de 116.000 docents i auxiliars dels centres educatius públics, concertats i privats, després d’haver-se interromput el procés el 15 de març passat, al poc de temps d’iniciar-se el pla de vacunació.

La suspensió del procés es va produir per ordre del Govern, després de convocar un Consell Interterritorial extraordinari en què es va comunicar a totes les comunitats autònomes l’ajornament de l’administració de la vacuna esmentada fins que l’Agència Europea del Medicament elaborara un informe sobre els problemes de trombes que s’havien detectat, informe que ha descartat qualsevol deficiència d’origen en el fàrmac britànic.