Sanitat suspén un mes de sou i faena el dimitit diputat valencià de Vox denunciat per assetjament a una pacient

La Conselleria de Sanitat notificarà els pròxims dies al departament de salut de l’Arnau de Vilanova-Llíria la suspensió de sou i faena durant un mes del recentment dimitit diputat valencià de Vox, el metge de família Vicente Manuel Roglá, com a resultat de l’expedient obert arran d’haver denunciat una pacient un episodi d’assetjament en la seua consulta al final del 2018.

Segons han informat a elDiario.es fonts del departament esmentat, la tramitació de l’expedient es va tancar amb aquesta mesura disciplinària, que va ser recorreguda per Roglá davant el Contenciós Administratiu a l’octubre del 2019.

En una interlocutòria del 30 de juny passat, el jutjat va desestimar el recurs i va confirmar la validesa de l’expedient i de la suspensió de sou i faena, que entrarà en vigor una vegada es notifique al departament de salut a què està adscrit el ja exdiputat de la formació d’extrema dreta.

Tal com va avançar aquest diari, els fets es van produir el 17 de novembre del 2018 a les 12.30 hores en el centre de salut de Xelva (València), on va anar l’afectada per una erupció cutània en la cintura.

Allí va ser atesa per Roglá. Segons la versió de la pacient reflectida en la denúncia presentada davant la Guàrdia Civil de Llíria i en la queixa interposada en la mateixa Conselleria de Sanitat, Roglá, després de palpar-li la zona lesionada, li va dir: “Estàs molt dura, vas al gimnàs?, les mamelles les tens igual de dures?, portes sostenidors?”.

El 9 d’abril passat els serveis d’inspecció sanitària van citar la denunciant, que va declarar que era la primera vegada que l’atenia Roglá i es va refermar en els fets denunciats.

L’exdiputat va al·legar “motius personals de salut” per deixar l’acta i fonts del partit de Santiago Abascal van assegurar la setmana passada que continuarà col·laborant amb el grup en matèria sanitària.