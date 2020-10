La sanitat valenciana, líder en rastrejadors i en detecció de brots i a la cua en contagis per habitant

La detecció precoç dels brots de coronavirus i la tasca posterior de rastreig de contactes per a tallar la transmissió comunitària és una de les claus principals per a controlar la pandèmia i una de les raons que expliquen que la Comunitat Valenciana, malgrat l’increment de contagis del 45% registrat en les últimes dues setmanes, en la línia del que ha passat a la resta d’Espanya i d’Europa, tinga amb la tercera taxa més baixa d’incidència acumulada, darrere de les Canàries i les Balears.

En concret, segons les dades del Ministeri de Sanitat de dimarts, la taxa per cada 100.000 habitants en l’autonomia valenciana és de 186,78 contagis en els últims 14 dies (la mitjana espanyola està en 436,47 positius).

La situació no deixa de ser greu, ja que l’objectiu marcat per les autoritats sanitàries i pel Govern mateix per a donar la pandèmia per controlada és reduir-la a 25 casos per cada 100.000 habitants.

No obstant això, l’autonomia valenciana està en millor disposició que la resta per a afrontar el pitjor d’aquesta segona onada, segons els principals indicadors referits a rastrejadors i detecció de brots.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el departament que dirigeix Ana Barceló compta en aquests moments amb 1.619 rastrejadors, 1.469 dependents de la mateixa Administració i 150 proporcionats per l’exèrcit. Això suposa un 61% més que el mes de juliol, quan rondaven el miler.

En tots dos mesos, tant al juliol com en l’actualitat, la sanitat valenciana ha sigut la que més rastrejadors ha disposat de tot Espanya. De fet, segons una gràfica difosa per El País elaborada a partir de dades de les diferents autonomies (excepte Galícia i les Canàries, que no en van facilitar), en l’actualitat la segona autonomia en nombre de rastrejadors és Catalunya amb 1.568, seguida de Castella i Lleó amb 990 i Madrid amb 846.

En termes relatius, la Comunitat Valenciana compta amb un rastrejador per cada 3.073 habitants. Segons els experts, l’ideal és que cada rastrejador no abaste més de 5.500 habitants. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana és la cinquena en rastrejadors per habitant darrere de La Rioja, Castella i Lleó, Extremadura i Castella-la Manxa. En total, Espanya compta amb 8.473 rastrejadors.

L’autonomia valenciana encapçala també la detecció de brots, amb 1.718 registrats des que va acabar l’estat d’alarma al juny fins dilluns, la qual cosa suposa el 17%% de tot Espanya. En aquests brots s’han confirmat 8.804 positius mitjançant proves PCR.

En el terreny assistencial, segons va informar dimarts la Conselleria de Sanitat, els hospitals valencians tenen 1.018 persones ingressades, 871 en planta, la qual cosa suposa un 9% d’ocupació, i 147 en la Unitat de Cures Intensives (UCI), la qual cosa implica un 15% d’ocupació. En la resta d’Espanya, les ocupacions hospitalàries estan al 14% en planta i al 25% en UCI.

Com ha informat elDiario.es, tot i que la disponibilitat encara és considerable en la majoria dels centres sanitaris valencians, la pressió en alguns departaments de salut, com el Clínic de València i els hospitals d’Oriola i Elx, ha obligat a ajornar operacions quirúrgiques no urgents.