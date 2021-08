Set tramvies, tres procedents d'Alacant, donaran servei a la nova línia 10 de València amb freqüències d'entre 5 i de 20 minutos

La nova línia 10 de Metrovalència es posarà en marxa al llarg del primer trimestre de l’any que ve, tal com va confirmar fa poc el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a elDiario.es, aquesta línia que unirà l’estació d’Alacant en el barri de Russafa amb Natzaret comptarà amb set tramvies de la sèrie 4200 de Bombardier per prestar servei.

Quatre d’aquests vehicles s’incorporaran del parc mòbil de València i tres del d’Alacant, ja que les necessitats de material en el TRAM d’Alacant estan cobertes amb la incorporació l’any passat dels trens duals que presten servei en les línies 1 i 3.

Al seu torn, FGV té previst iniciar el procés de contractació de 22 nous tramvies per a reforçar el servei actual i assegurar les futures ampliacions tramviàries previstes en les xarxes de Metrovalència i TRAM d’ Alacant. El pressupost d’aquesta adquisició és superior a 130 milions d’euros.

Per a fer efectiva la incorporació dels tres tramvies del TRAM d’Alacant cal una adaptació tècnica que executarà Stadler Rail Valencia, per un import de 886.377 euros, IVA inclòs.

Amb aquesta dotació de material mòbil està previst comptar amb cinc tramvies en circulació, un en reserva i un altre en manteniment. Aquesta previsió de servei permetrà oferir una freqüència de pas molt similar a les de la resta de les línies tramviàries ja en funcionament, és a dir, entre 5 i 10 minuts en hores punta i entre 15 i 20 minuts, segons el tram, l’horari i el dia.

La línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalència. El traçat té un itinerari de 5,3 quilòmetres amb 8 parades, tres de les quals són subterrànies, en concret, les del carrer d’Alacant, Regne de València-Russafa i Amado Granell amb Peris i Valero.

Així doncs, quedaran en superfície l’esmentada en Amado Granell amb Antonio Ferrandis, la d’Antonio Ferrandis amb la Ciutat de les Ciències, la de les Moreres i la de Natzaret.

En l’actualitat estan executant-se les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior a 25 milions d’euros. Les faenes comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i les faenes d’arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etcètera.

La resta de les contractacions, com l’electrificació, la instal·lació de subestacions i escomeses del traçat entre l’estació d’Alacant i Natzaret, així com la senyalització, la comunicació i la seguretat estan també en execució.

La instal·lació dels sistemes de senyalització ATP (automatic train operation) i SAE (sistema d’ajuda a l’explotació) en la línia 10 compta amb un pressupost de 5,4 milions d’euros, IVA inclòs, mentre que aquestes mateixes faenes per a la xarxa tramviària en servei (línies 4, 6 i 8) ascendeixen a 13,2 milions d’euros.

Amb l’execució d’aquest projecte, tant la línia 10 com les altres línies tramviàries ja en servei comptaran amb els mateixos sistemes de comunicació, senyalització i seguretat, per facilitar la futura integració del nou traçat en la xarxa ja construïda.

El projecte de construcció del conjunt d’aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Taller provisional

La línia 10, com que no està connectada amb la resta de la xarxa, una vegada entre en servei el 2022 tindrà un taller provisional al barri de Natzaret. FGV disposa del taller dels Tarongers per al manteniment dels tramvies, que en un futur també acollirà els tramvies d’aquesta línia així com de les ampliacions previstes.

Aquestes instal·lacions estan situades en una parcel·la municipal al costat del camí del Canal al barri de Natzaret. Es tracta d’un taller provisional que comptarà amb l’equipament mínim necessari per al manteniment ordinari d’aquests vehicles. L’edifici té estructura de formigó prefabricat amb tancaments i coberta per a la ubicació de vies i fossats.

El depòsit tindrà dues vies, amb l’objectiu d’utilitzar-ne una per a manteniment i l’altra com a estacionament. En la primera via s’ha projectat un fossat corregut tot a la llarga de la longitud d’un vehicle per al manteniment ordinari, mentre que en una posició posterior es preveu situar fossats menuts per a la substitució de bogis. A més el depòsit provisional té un magatzem menut, vestidors, habitacions d’instal·lacions i garita de control.

Les instal·lacions són de caràcter provisional, tal com s’ha acordat amb l’Ajuntament de València i estaran en servei fins que la línia 10 es connecte amb la resta de la xarxa una vegada es completen les ampliacions previstes per als pròxims anys.

La construcció d’aquestes instal·lacions forma part del projecte de condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament de la línia 10 de Metrovalència (Alacant-Natzaret), corresponents al tram en superfície, des de l’eixida del túnel en la rampa d’Amado Granell fins al barri de Natzaret. El pressupost destinat a l’execució del conjunt d’aquestes faenes és de 6.205.350 euros, IVA inclòs.

Les actuacions previstes preveuen les faenes d’arquitectura en les parades de superfície, el condicionament i l’equipament de les marquesines, així com les instal·lacions elèctriques i enllumenat, comunicacions, peatge i informació al viatger i la urbanització de les àrees afectades per l’obra.