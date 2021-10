De torre mirador sense ús a rocòdrom: la rotonda dels 26 milions ultima la seua reobertura a València

Escocells sense arbratge i ocupats per matolls, fem acumulat, elements rovellats i fonts sense aigua plenes de pintades. Aquest és el lamentable estat que ha presentat durant anys un dels principals accessos a València, en concret, la rotonda que connecta l’avinguda de Catalunya amb l’autovia V-21 per la qual circulen cada dia 52.000 vehicles, la torre mirador de la qual roman clausurada i abandonada quasi des del moment en què es va inaugurar.

La situació ve des de lluny. Aquesta infraestructura, executada pel Ministeri de Foment del Govern socialista de Zapatero, va tindre un cost de 26 milions d’euros i es va inaugurar el 19 de juny de 2009.

Des de llavors fins ara, ha acumulat problemes de tota mena, principalment amb els estanys d’aigua i amb l’evacuació de les aigües pluvials, cosa que ha fet que l’Ajuntament s’haja negat a fer la recepció de la infraestructura fins ara.

Amb l’objectiu de solucionar tots els desperfectes i poder rebre obra, al llarg del 2020 es van fer diverses reunions i visites intedepartamentals entre l’ajuntament i la demarcació de carreteres dependent del Govern.

El mes de juny passat, per fi es va anunciar un acord pel qual es planteja la possibilitat de destinar l’interior de la redona principal (7.200 metres quadrats) a la pràctica d’esports urbans (parkour, dansa urbana o patinatge) aprofitant allò que hi ha, que sobretot són petits desnivells i racons idonis per a aquesta finalitat. A més, la torre s’habilitarà com a rocòdrom per a la pràctica d’escalada.

Així doncs, en una primera fase, mentre es redacta un projecte més concret i es determinen els compromisos mitjançant conveni entre l’ajuntament i el ministeri, les actuacions que ja estan desenvolupant i que finalitzaran a principis de novembre per poder utilitzar la rotonda i evitar una deterioració més gran consisteixen en el tancament i l’eliminació dels accessos subterranis, desmuntatge de les passarel·les inferiors de vianants, habilitació de recorreguts accessibles, neteja i eliminació dels riscos del recinte interior, tancament de forats del forjat, faenes de jardineria de poda, reposició i terra, anul·lació d’estanys i font rectangular, enllumenat eficient i passos de vianants semafòrics.

D’aquesta manera, en les pròximes setmanes es presentarà el projecte definitiu per a transformar l’anomenada Torre Miramar de 45 metres d’altura en un rocòdrom. A més, l’adequació d’aquesta infraestructura necessita una licitació per a definir l’ús més apropiat, així com la gestió, les reparacions oportunes i el manteniment en règim de concessió.