El Tribunal Suprem desestima el recurs de la Generalitat Valenciana contra l'anul·lació de les tarifes de les ITV

El Tribunal Suprem (TS) ha avalat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) d'anul·lar la baixada de tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) aprovada al maig del 2019.

La secció primera de la Sala contenciosa administrativa del TS inadmet el recurs de cassació de la Generalitat Valenciana i considera que no acredita "l'existència dels requisits que justifiquen un pronunciament per infracció d'interessos generals". "El que es qüestiona", agrega, "és una apreciació de la Sala que no presenta interés de cassacions objectiu".

Així, l'alt tribunal ha donat la carpetada definitiva a l'intent de la Generalitat Valenciana de rebaixar els preus de les ITV, un servei privatitzat per l'expresident Eduardo Zaplana i que s'investiga en el marc del 'cas Erial' (la pilota va suposar uns beneficis de 43 milions d'euros i el suposat repartiment de comissions).

La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJ-CV va anul·lar el quadre tarifari aprovat pel Consell el 10 de maig de 2019. La Generalitat Valenciana va aprovar el nou quadre tarifari després de la sentència del 2017 que va anul·lar els trams sobre soroll i emissions de gasos contaminants aprovats pel llavors govern autonòmic d'Alberto Fabra.

La rebaixa va ser recorreguda per la concessionària Applus Iteuve i el TSJ-CV va estimar que faltava un informe econòmic que justificara el canvi. El decret de 2019 tenia com a objectiu, segons el TSJ-CV, eludir la sentència del 2017 ja que els preus eren pràcticament idèntics.

"L'acord impugnat manca d'aquest estudi econòmic administratiu, els informes que justifiquen l'acord del Consell impugnat són generals i voluntaristes però manquen d'un estudi seriós que justifique la mesura de reducció de tarifes i, sobretot, en la quantia i proporció que ho fa, és a dir, amb l'estudi que fa l'Administració es poden reduir les tarifes de contaminants i sonora un 15% o un 90%, no existeix càlcul específic sobre els punts examinats", assenyalava la sentència del TSJ-CV.

La provisió del TS, contra la qual no hi ha recurs, imposa les costes a la Generalitat Valenciana.