El TSJ-CV denega la indemnització de 5,5 milions que demanava una firma que va finançar el PP pel pàrquing de l’Hospital General de Castelló

La Conselleria de Sanitat i Salut Pública s’ha deslliurat d’abonar una indemnització milionària a la firma Lubasa Aparcamientos SL, que sol·licitava 5,5 milions d’euros, a més dels interessos, per al restabliment de l’equilibri economicofinancer del contracte pel pàrquing subterrani de l’Hospital General de Castelló.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs de la firma, antany propietat de la família Batalla (una de les sagues empresarials que van finançar el PP il·legalment segons confessió pròpia) i actualment en mans d’un fons d’inversió del fill de Juan Abelló. Lubasa ha arribat a tindre una vintena d’aparcaments en concessió amb 25.000 places a València, Castelló, Tarragona i Albacete.

La mercantil va obtindre l’adjudicació de la concessió per a la construcció i l’explotació de l’aparcament el 2005, amb un termini d’execució de l’obra de 14 de mesos, un termini concessional de quatre dècades i un cànon de 60 euros per plaça a l’any. Tanmateix, l’obertura a l’ús públic de l’aparcament, amb 1.120 places, es va retardar fins al 2017. Després d’un acord entre les parts, l’Administració va proposar la reducció de les tarifes per als empleats del centre hospitalari mitjançant la modificació d’una clàusula del contracte.

Lubasa Aparcamientos SL va interpretar que la fórmula compensatòria del cànon es traduiria en la seua eliminació i va deixar d’abonar-lo entre el 2007 i el 2010. El director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, en una resolució del 9 de desembre de 2013, va declarar l’obligació de la firma d’abonar el cànon.

La firma atribuïa el desequilibri economicofinancer a la modificació de les tarifes especials per als empleats de l’Hospital General i a la “notable disminució de la demanda” a conseqüència de les parcel·les adjacents que l’Ajuntament de Castelló va obrir de “manera lliure i gratuïta” als usuaris del recinte sanitari, cosa que considerava un “risc imprevisible”.

Amb aquest rerefons, la firma sol·licitava una compensació per la disminució de la demanda de l’ús de l’aparcament de 5.573.296 euros. Tanmateix, la sentència del TSJ-CV rebutja l’argumentació de Lubasa Aparcamientos SL perquè entén que “s’impugnen actes consentits i ferms que no van ser recorreguts dins del termini i en la forma escaient”. La resolució que acorda la modificació de les tarifes “no conté cap punt de foscor” i, a més, l’empresa de la família Batalla va signar l’acord “sense cap mena d’engany o ardit per part de l’Administració”.

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV tampoc accepta que la caiguda de la demanda de l’aparcament constituïsca un risc imprevisible i l’atribueix a les parcel·les per a aparcar gratuïtament que va posar a la disposició del públic l’Ajuntament de Castelló (“el vertader problema per a la rendibilitat de la concessió”).

“No es tracta que l’Ajuntament de Castelló utilitze les parcel·les com a aparcament (no consta que cobre per aparcar-hi), sinó que no posa cap obstacle perquè s’utilitzen d’aparcament de manera indiscriminada i gratuïta”, diu la sentència, que postil·la: “La situació i les condicions d això són anteriors a la data de licitació i adjudicació de la concessió [i], a més, són de titularitat municipal i no formen part del patrimoni de la Conselleria de Sanitat”.

La sentència incideix que el vertader problema econòmic de la concessió recau en el fet que no es va tindre en compte, ni per part de l’Administració ni per l’adjudicatària, aquesta circumstància en els plans de viabilitat econòmica respectius. La sentència també retrau a l’empresa que, segons l’informe pericial que va presentar, “no hi havia arxiu físic de factures, tiquets i comprovants” entre el 2008 i el 2012. A més, afig: “L’empresa Lubasa mantenia comptabilitat de despeses conjunta de totes les unitats d’explotació sense informació diferenciada respecte d’altres activitats del mateix grup”.

La sentència, que no és ferma i contra la qual es pot presentar recurs, imposa a Lubasa Aparcamientos SL unes costes de 2.000 euros.