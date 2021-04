El TSJ-CV denega a Marina Salud els interessos d’una factura de 9,7 milions pel contracte de l’hospital de Dénia

L’empresa Marina Salud, concessionària de l’hospital de Dénia, s’ha emportat un nou revés judicial en les seues reclamacions a la Generalitat Valenciana.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat un recurs de l’empresa davant la desestimació de la Conselleria de Sanitat d’una sol·licitud d’interessos pel contracte de gestió de servei públic per concert de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut 12, corresponent a la zona de Dénia.

Marina Salud, representada per la lletrada Rosa Vidal, reclamava els interessos d’una factura per import de 9,7 milions d’euros abonada el 2017, sense que la Generalitat Valenciana contestara tan sols a l’escrit.

L’Advocacia de la Generalitat al·lega que el pagament de la factura es va efectuar mitjançant la via del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), la qual cosa suposa la renúncia als interessos i a les accions legals. Els interessos que reclamava la concessionària ascendien a 64.210 euros.

La sentència del TSJ-CV recorda que el contracte de gestió de l’hospital de Dénia es va signar el 2005, quan encara no estava vigent la normativa actual que redueix els terminis de pagament per part de l’Administració. La Sala Contenciosa desestima el recurs, en una sentència que no és ferma i contra la qual es pot recórrer, però no imposa les costes a Marina Salud, pel fet d’haver impugnat una resolució de l’Administració que no va resoldre en un moment la Conselleria de Sanitat.