L'Hotel Sidi Saler, al Parc Natural de l'Albufera, pot perdre la concessió en dos mesos si no aconsegueix la llicència d'activitat

L’Ajuntament de València té la clau per a la reobertura de l’hotel Sidi Saler, el complex de luxe situat al Parc Natural de l’Albufera que està nou anys tancat i dos paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica. No obstant això, la concessió decauria si el consistori no li atorgara la necessària llicència d’activitat.

Fonts del departament que dirigeix la ministra Teresa Ribera han informat a elDiario.es que el termini que estableix la concessió renovada el 2018 per a obtindre la llicència d’activitat que ha d’atorgar el consistori i que permetria recuperar-ne l’ús és d’un any prorrogable, sempre que s’argumente una causa justificada per a sol·licitar la pròrroga. El pròxim 18 d’octubre caduca la segona pròrroga concedida.

Segons han detallat des de Transició Ecològica, “amb data 3 d’octubre de 2019 es va rebre un escrit per part dels concessionaris en què sol·licitaven una pròrroga d’un any per a obtindre la llicència (municipal) sol·licitada, i justificaven l’existència de justa causa”, és a dir, motius de força major.

Aquesta sol·licitud la va remetre la Demarcació de Costes a l’Ajuntament de València i a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana perquè feren les aportacions corresponents en l’àmbit de les seues competències.

“Només l’Administració autonòmica va remetre informe de data 5 de desembre de 2019 de la Direcció General de Medi Natural en què comunicava que no era possible pronunciar-se sobre el termini dels procediments ambientals necessaris per a aprovar el projecte presentat”.

Després de l’anàlisi dels arguments exposats i tenint en compte que “no es va manifestar oposició a la sol·licitud per part de les altres administracions implicades, el Ministeri va considerar que els motius al·legats eren prou per a la consideració com a justa causa davant l’impediment en l’obtenció, en el termini establit, de les llicències i les autoritzacions per a la posada en activitat de les instal·lacions atorgades en concessió, i mitjançant Ordre ministerial de 20 de febrer de 2020, va concedir una pròrroga d’un any addicional en aquest termini”, que acaba el 18 d’octubre de 2020.

Des de Transició Ecològica han explicat que, complit aquest termini, “la falta d’activitat o absència d’aquests títols per un període superior a un any portarà necessàriament a la incoació de l’expedient de caducitat de la concessió, llevat que obeïsca a justa causa”. Així doncs, una vegada acabat el termini fixat en l’última pròrroga (18 d’octubre de 2020), si la propietat de l’hotel continuara sense obtindre la llicència d’activitat que atorga l’Ajuntament, podria sol·licitar una altra pròrroga d’un any, argumentant-ne els motius, i el Ministeri seria qui resoldria si escau concedir-la o no.

Independentment d’això, l’Ajuntament, arribat el moment, haurà de decidir si es compleixen les condicions per a atorgar la llicència d’activitat. Fonts municipals han informat a aquest diari que ja han requerit als propietaris de l’immoble que acrediten la transmissió de la llicència (dels antics propietaris als que ara diuen que ho són), cosa que les mateixes fonts asseguren que encara no ha quedat acreditada.

A més, hi ha obert un ofici pel qual la propietat ha d’acreditar que en els seus terrenys es desenvolupa algun tipus d’activitat relacionada amb la seua llicència. Les mateixes fonts han comentat que el posicionament polític de l’actual equip de Govern és favorable a l’enderrocament de tot l’immoble per a recuperar tota la zona com a espai natural.

Tal com va comprovar in situ elDiario.es, l’hotel està en un estat de semiabandó, però té un manteniment mínim i un servei de vigilància de seguretat per evitar actes vandàlics i desvalisament. Alguns dels falsos sostres dels diferents balcons de les habitacions estan descantellats i les palmeres de la zona de la piscina tenen un gran nombre de branques seques i estan sense esporgar.

L’hotel, tancat des de l’any 2011, va passar de les mans del BBVA a les de Divarian, la firma que va constituir el fons Cerberus juntament amb BBVA (tenen un 80% i un 20% de les participacions, respectivament) després de comprar els actius immobiliaris d’aquest banc. En l’actualitat, és Haya Real State l’entitat que gestiona els actius immobiliaris de Divarian.