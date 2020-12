València no aconsegueix fer baixar la incidència de la COVID-19 i es manté en 252 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies

Si s’atén les dades comunicades diàriament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la incidència de la COVID-19 al territori valencià sembla haver-se estancat en les últimes setmanes, sense que s’haja produït un augment significatiu dels contagis ni tampoc s’hagen registrat descensos notables. Analitzant les dades per municipis, tres de les deu grans ciutats valencianes superen els 250 casos per 100.000 habitants en els últims catorze dies –fa dues setmanes eren cinc els municipis que estaven per damunt d’aquest llindar–, entre les quals destaca el cas de Gandia.

La capital de la comarca de la Safor ha registrat en les últimes dues setmanes 384 casos per 100.000 habitants, cosa que suposa un increment del 34% respecte dels catorze dies anteriors (384 casos). Gandia és l’onzé municipi entre les 100 ciutats espanyoles més poblades amb més afecció del coronavirus, a més de ser una de les que registra més creixement estadístic en les dues últimes setmanes, una taula que encapçala Burgos amb 766 casos per cada 100.000 habitants.

Les altres dues localitats que superen (per poc) la barrera de 250 positius tenen una situació ben diferent. Preocupa la situació de la capital, València, que manté els mateixos registres que fa dues setmanes (252 casos), mentre que Torrent registra una incidència lleugerament superior (264 casos), però amb un descens considerable (-29%) respecte de les dades de fa catorze dies, 371 casos.

En les altres set grans ciutats valencianes la situació és molt més bona. Així doncs, a Alacant l’afecció del virus ha caigut un 18% i ha passat de 234 a 192 casos per cada 100.000 habitants, a Elx la incidència s’ha reduït en un 13%, i ha passat de 250 a 217 positius per cada 100.000 habitants, i a Castelló aquest descens és encara més gran, ja que ha passat de 268 a 126 contagis, cosa que suposa una baixada del 53%.

A Oriola s’ha passat de 155 a 62 casos per 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, xifra que suposa una reducció del 60%, mentre que a Torrevella aquesta caiguda ha sigut del 46%, ja que ha passat de 128 a 70 nous positius en aquest mateix període. A Paterna la incidència del SarsCov2 ha crescut a penes un 3% i ha passat de 175 els 181 contagis. Situació molt diferent és la que s’ha produït a Benidorm, on el creixement estadístic ha sigut molt elevat, un 46%, però les xifres són molt inferiors a les de la gran majoria de les grans ciutats valencianes, l’afecció de la COVID-19 se situa en 97 casos per cada 100.000 habitants, i anteriorment estava en 67.

1.695 nous casos

La Conselleria de Sanitat ha comptabilitzat aquest dijous 1.695 nous positius de COVID-19 en la Comunitat Valenciana, a més de 62 brots, la majoria d'ells concentrats a la ciutat de València. En l'última actualització es van registrar a més 22 morts, amb el que ja són 2.550 els morts per coronavirus des que va començar la pandèmia. A més, els hospitals valencians tenen a 1.147 pacients ingressats, dels quals 234 romanen en vigilància intensiva.

Precisament, aquest dijous l'INE ha donat a conéixer la xifra de morts per coronavirus -o amb sospita d'haver contret la malaltia- en el territori valencià entre els mesos de gener i maig. L'Institut Nacional d'Estadística xifra en 1.767 el nombre de víctimes mortals del SarsCov2, 335 més del que reflecteixen les estadístiques oficials.