València rebutja aportar 80 milions per acollir la Copa de l’Amèrica quan encara deu huit milions de les edicions anteriors

La notícia va saltar a mitjan passat mes de juny. S’obria la possibilitat que la Copa de l’Amèrica solcara les aigües de València l’any 2024, és a dir, 14 anys després que acabara la 33 edició de l’any 2010 i 17 després de la 32 edició del 2007, celebrades totes dues de manera consecutiva en el camp de regates de la capital valenciana.

La 37 edició de la Copa de l’Amèrica mancava de seu davant la falta d’acord entre el Team New Zealand, últim vencedor, i les autoritats neozelandeses, cosa que va obrir el ventall a altres seus interessades, una circumstància que va aprofitar el Reial Club Nàutic de València per a treballar en una candidatura.

No obstant això, la proposta no ha arribat a bon port en xocar amb una despesa que les institucions no estan disposades a assumir en aquests moments. Amb tot, les condicions concretes no han transcendit, perquè estan sotmeses a confidencialitat, una circumstància que ha generat una certa confusió i diverses versions sobre el que ha passat entre els diferents actors.

Des de l’Ajuntament de València han sigut els més contundents. Fonts municipals han assegurat que per fer efectiva la candidatura les institucions havien d’aportar un aval per un total de 80 milions d’euros, una despesa elevada que en aquests moments no es considera prioritària.

L’alcalde mateix, Joan Ribó, va explicar dilluns que “l’Ajuntament i la Generalitat es van comprometre a aportar unes infraestructures que han costat centenars de milions i que encara estan pagant-se; de fet, enguany el consistori desemborsarà quatre milions per pagar els crèdits de tot això i l’any que ve caldrà pagar quatre milions més”.

Ribó va comentar que “és una aportació important i les empreses privades també haurien de fer-la seua” i va afegir que en aquests moments “l’Ajuntament està embarcat en un tema fonamental que és l’eixida de la pandèmia del coronavirus perquè n’isquem tots de la manera més solidària”. “No hi ha més recursos per a dedicar a un tema que és important, però ara toca pensar en la pandèmia i no es poden afrontar en aquests moments uns costos que suposarien molts milions d’euros que hauria d’aportar la iniciativa privada”, va afegir.

Des de presidència de la Generalitat, sense entrar en tant de detall, van coincidir a assenyalar que la reconstrucció i la gestió de la pandèmia són en aquests moments les dues prioritats principals del Govern valencià.

De la seua banda, fonts del Reial Club Nàutic de València, entitat promotora de la candidatura, van preferir no entrar en polèmiques: “Nosaltres no tenim cap problema amb l’Administració i passe el que passe continuarem anant de la mà i col·laborant en els projectes en què puguem aportar alguna cosa”.

Amb tot, han volgut aclarir que en cap cas el cànon exigit per l’organització ascendeix a 80 milions d’euros. Segons han comentat, “80 milions seria el cost total estimat de la candidatura incloent-hi cànon, lloguers i obres d’adequació, entre altres conceptes”.

Encara que no han detallat la xifra exacta, perquè està en aquests moments sotmesa a confidencialitat, han assegurat que el cànon és “molt inferior als 90 milions que es van abonar en l’edició del 2007”, és a dir, menys de 45 milions d’euros.

A més, han assegurat que “a les autoritats no se’ls va demanar un aval econòmic, sinó un aval que facultara a negociar les condicions finals en cas de ser València la seu escollida, i se’ls va informar d’una forqueta econòmica de mínims i màxims al voltant de la qual podria girar la despesa, que després ja es veuria com es repartia”.

Les mateixes fonts s’han resistit a descartar al 100% la possibilitat que València quede fora després d’aconseguir posicionar-se entre les 3 finalistes juntament amb Jiddah (l’Aràbia Saudita) i Cork (Irlanda), encara que sense el suport econòmic de les administracions és quasi inviable. El Team New Zealand ha d’anunciar inicialment la seu final el divendres 17 de setembre.

Des de Barcelona s’hauria fet algun moviment per a tantejar la possibilitat de ficar-se en la terna, encara que les seues opcions serien remotes per la falta de temps per a preparar una candidatura sòlida, segons ha esbrinat elDiario.es.