València suspén la festa de la Nit de cap d’any i la Sant Silvestre per la COVID, recupera Expojove i manté la cavalcada de Reis, però sense cadires

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha presentat dijous en roda de premsa la campanya d’activitats que l’Ajuntament durà a terme durant aquestes festes. Enguany es recupera Expojove, que l’any passat no es va poder fer per la situació sanitària, i se suspén la festa de Cap d’any a la nit que es feia en la plaça de l’Ajuntament.

La resta dels actes es faran amb els condicionants que exigeix la pandèmia. Galiana ha qualificat la programació de “molt diversa i segura, que a més arribarà a tota la ciutat” i ha destacat que “intenta ajudar el comerç local, que té la campanya més important de l’any. S’atendrà qualsevol indicació feta per les autoritats sanitàries. Com sempre hem fet, atendrem els aforaments i la resta de les mesures de seguretat”.

“Es tracta d’activitats a l’aire lliure dirigides al públic familiar, repartides pels barris i els pobles de la ciutat, que prioritza les activitats a l’aire lliure”, ha afirmat el regidor, que ha sol·licitat la “col·laboració de tota la ciutadania per a poder gaudir de totes les activitats programades d’una manera segura”.

El betlem de dimensions naturals que s’instal·lava en la plaça de la Reina, enguany, per les obres que estan fent-se en aquesta plaça, s’ha traslladat a la zona per als vianants de la plaça de Sant Agustí, on romandrà fins al 7 de gener. “Aquesta localització servirà perquè la gent es moga per diferents entorns de la ciutat, cosa que beneficiarà tots els comerciants” ha indicat Galiana.

El betlem municipal s’instal·larà en el Saló de Vidre des de l’11 de desembre i fins al 4 de gener. Entre setmana romandrà obert des de les 8.30 a les 19.30 h, i els caps de setmana l’entrada es retardarà fins a les 10.00 h. El 24 i el 31 de desembre tancarà a les 15.00 h, i romandrà tancat al públic el 25 de desembre i l’1 de gener.

“El Recital de Nadales es farà en diferents punts de la ciutat, especialment en mercats, perquè esperem que aquestes activitats servisquen per a potenciar el consum local i el comerç local” ha indicat el regidor. El 16 i 17 de desembre a les 18.30 h es farà en la plaça de l’Ajuntament. El 17 i el 18 de desembre a les 12 h es durà a terme en diferents mercats i places de la ciutat, i el 27 d’aquest mateix mes, en el Saló de Vidre.

Una altra de les activitats programades és la Missatgera Caterina. “Enguany tindrem deu ubicacions per tota la ciutat, i els pobles de 10.30 a 13.30 h, perquè tots els xiquets i xiquetes puguen donar la seua carta als Reis”, ha afirmat Galiana.

Expojove torna enguany del 26 de desembre al 4 de gener d’11.00 a 20.00 h. El 31 de desembre estarà obert de 10.00 a 14.00 h; l’1 de gener del 2022, de 16.00 h a 21.00 h; i del 2 al 4 de gener del 2022, d’11.00 a 20.00 h. Carlos Galiana ha indicat que “en Expojove hi ha un control d’aforament molt estricte, es tracta e un espai molt ampli, i si cal es demanarà el passaport COVID. Enguany Expojove està dedicat a la creativitat, per celebrar la capitalitat del Disseny de València el 2022”.

La tradicional Cavalcada de Reis se celebrarà la vesprada del 5 de gener, amb el recorregut habitual. Galiana ha indicat que enguany la cavalcada “serà una mica més curta que en edicions anteriors, perquè hem reduït el nombre d’entitats participants, a fi que la gent passe menys temps al carrer. A més, s’han suprimit les cadires”,

Finalment el regidor ha recordat que “per decisió de la Junta de Seguretat la plaça de l’Ajuntament romandrà tancada durant la Nit de cap d’any, però tindrem, a les 12 del migdia, les campanades per a les famílies. A la nit hi haurà castell de focs artificials i la façana de l’Ajuntament estarà il·luminada”.

Suspesa la Sant Silvestre

La carrera popular per excel·lència de Nadal no podrà dur-se a terme aquest 2021. L’Ajuntament de València ha suspés la celebració de la popular Sant Silvestre, seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública davant l’increment de casos de COVID-19 a la ciutat de València.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal (FDM), Pilar Bernabé, ha explicat que aquesta decisió respon “a l’interés general” i està “en la línia de les directrius que marca la Conselleria”.

“Desgraciadament, enguany tampoc podrem celebrar la Sant Silvestre Popular. Des de l’FDM, continuem fent tots els possibles per retornar l’esport al carrer i, des de la #ValènciaCorre del mes de maig, hem estat organitzant carreres populars. No obstant això, sempre hem prioritzat la seguretat de les persones assistents i, en aquest moment, toca ser prudents i responsables, seguint amb el gran exemple que han demostrat les valencianes i els valencians”, ha comentat Bernabé.

La decisió de cancel·lar la carrera arriba després de l’augment de la incidència a València, que ja supera els 300 casos positius per cada 100.000 habitants. La dificultat per a controlar aforaments i participants en una de les proves més cèlebres del calendari runner ha motivat la suspensió, de nou, aquest 2021. Cal recordar que l’any passat la prova ja no va poder dur-se a terme a causa a les restriccions derivades de la COVID-19, que no permetien la celebració d’esdeveniments multitudinaris.

L’objectiu principal de la Fundació Esportiva Municipal és promoure l’esport segur i això implica respectar la normativa i les recomanacions de les autoritats sanitàries. Per això, en aquest moment, s’apel·la a la comprensió i, especialment, a la responsabilitat de totes les persones.

La cancel·lació de la Sant Silvestre Popular, que enguany hauria complit la 38a edició, no és l’única mesura que l’Ajuntament de València ha pres pel que fa al programa d’actes previst per a la festivitat de Nadal. Així mateix, la plaça de l’Ajuntament estarà tancada la Nit de cap d’any per evitar festes i aglomeracions i la Cavalcada de Reis se celebrarà amb un aforament més reduït i un recorregut més breu. De la mateixa manera, també es controlarà estrictament l’aforament en Expojove.