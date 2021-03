València transforma Benimaclet en ‘barri 20’: velocitat reduïda a 20 km/h i ampliació de 80 passos per a vianants

El servei de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha iniciat, seguint la petició de l’Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet, una actuació integral en aquest barri del nord de la ciutat.

Segons han informat fonts municipals, mesos arrere, des de l’entitat veïnal es va traslladar a Mobilitat la preocupació per determinades infraccions de l’ordenança de Mobilitat que es produïen de manera reiterada; d’una velocitat excessiva als carrers del seu interior, fins a l’aparcament indegut de cotxes i furgonetes en carrers per als vianants i cantonades en què estava senyalitzada la prohibició, o de motos damunt voreres en què no és possible acollir-se a les poques excepcionalitats que ho permeten en la norma.

Infraccions el resultat de les quals suposava no sols una deterioració de la mobilitat per als vianants en el barri, sinó una amenaça per a la integritat de les persones pel fet de reduir la seua visibilitat i forçar-les a circular per espais no habilitats exposant-les a situacions de perill.

De la mateixa manera, l’associació de veïns també va traslladar el seu desig que, d’alguna manera, es reforçara la limitació a 20 quilòmetres per hora en el centre històric del barri i el coneixement que la resta dels carrers d’un únic carril per sentit tenen una limitació de velocitat màxima de 30 km/h, així com la necessitat d’habilitar més estacionaments de bicicletes en un barri en què el seu ús està molt estés.

Amb aquestes peticions, l’equip de Senyalització del Servei de Mobilitat, amb la col·laboració de l’Agència de la Bici, va planificar una actuació que s’ha anat desenvolupant durant les últimes setmanes i que comprén l’interior del perímetre format per la Ronda Nord, el carrer d’Emili Baró i el carrer del Doctor Vicent Zaragozà, aquest últim inclòs. L’actuació ha consistit fonamentalment en la millora dels itineraris per als vianants, la repintada de la senyalització horitzontal, la definició de l’estacionament i l’ampliació dels aparcabicis –servei altament demanat–, i la limitació a 20 km/h en el nucli històric del barri de Benimaclet.

Precisament aquesta última acció ha sigut la que s’ha efectuat al llarg del dimarts 16 de març, quan des de primera hora s’han anat establint les “10 portes” a la zona delimitada com a nucli històric ampliat en què, a petició de l’AV de Benimaclet i d’acord amb el que permet l’Ordenança de Mobilitat Sostenible, s’ha establit la limitació màxima de velocitat a 20 km/h. Cadascuna d’aquestes portes està formada per una marca viària transversal roja senyalitzada amb un símbol inscrit de limitació a 20, dues jardineres a banda i banda de la porta i un senyal vertical que estableix la limitació a 20 km/h amb el text “en tot el centre històric”.

El regidor de Mobilitat Sostenible, que va acudir dimarts a veure l’actuació juntament amb algunes persones integrants de l’Associació de Veïns de Benimaclet, ha agraït a l’entitat la seua “històrica lluita per a fer de Benimaclet un barri tranquil, exemple de convivència entre generacions i cultures, i que sempre ha sigut avançat en la seua visió de donar importància i cuidar allò sostenible i allò pròxim”.

En aquest sentit ha apuntat, “s’ha treballat aquesta actuació amb ells, buscant un equilibri de totes les necessitats de les veïnes i veïns, però posant per davant sempre l’escala humana, afavorint el vianant que som tots i, a partir d’ací, progressivament millorant l’entorn”.

A més de les portes i els nous senyals recordant la limitació 30 als carrers amb un carril per sentit, també s’han situat 84 aparcabicis (aquesta operació encara continua per la dificultat que generen els vehicles estacionats indegudament en horari nocturn), la definició de 152 places d’estacionament per a motocicletes, l’ampliació i l’ajust de 80 passos per als vianants i la creació de dos de nous al carrer Mistralenc, dos al carrer dels Poetes Anònims, un a Masquefa i un altre al carrer d’Enric Navarro.

D’altra banda, s’ha definit l’estacionament als carrers Sarset, Masquefa, Francesc Martínez, Doctor Vicent Zaragozà, Vila de l’Alcora, Poeta Ricard Sanmartí, Sant Columbà, Enginyer Vicent Pichó, Enric Navarro, Reverend Rafael Tramoyeres, Enginyer Alberto Oñate, Massalfassar, Lliri Blau, Poetes Anònims, Arquitecte Arnau, Marcel·lí Giner, Prudenci Alcon i Mateu, Pare Alegre, Músic Hipòlit Martínez, Rafelguaraf, Diògenes López Mechó i el Real de Gandia; i s’ha creat una nova plaça de càrrega i descàrrega al carrer de l’Arquitecte Arnau, abans de la intersecció amb Doctor Vicent Zaragozà.