València queda lliure de les restriccions després de més d'un mes pel descens en la incidència del coronavirus

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública alça aquest dijous a partir de les 00.00 hores les mesures especials de contenció i prevenció del coronavirus adoptades per a la ciutat de València, unes restriccions que van entrar en vigor el passat 18 d'agost i que han vingut prorrogant-se des d'aleshores. La decisió s'adopta després d'analitzar els informes sobre la incidència del virus en la capital valenciana.

Les limitacions consistien en la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de la ciutat, l'obligatorietat de limitar reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones i fixaven en el 60% l'aforament màxim en zones comunes d'hotels i allotjament turístics de la ciutat.

Per tant, a partir d'aquest dijous 24 de setembre, la ciutat de València es regirà per les mateixes mesures de prevenció enfront de la COVID-19 que la resta de la Comunitat Valenciana, on s'apliquen les actuacions coordinades que es van acordar per a tota Espanya en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Així, en les residències, el límit per a les visites passa a ser d'una persona per intern i la duració màxima serà d'una hora al dia, sempre extremant les mesures de prevenció.

En les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics, l'aforament màxim serà com en la resta del territori valencià, del 75%.

La limitació de fins a 10 persones en les reunions familiars o socials, en espais privats, deixa de ser una obligació a partir d'ara, però es manté com a recomanació. Es continua aconsellant, així mateix, la limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable.

La taxa més baixa de contagis a set dies

Atesos les dades fetes públiques pel departament que dirigeix Ana Barceló i el Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana registra la taxa més baixa de contagis de COVID-19 de tota Espanya en els últims set dies i és la tercera a catorze dies, per darrere d'Astúries i Galícia. En el territori valencià es registren 115 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes pels 114,4 de Galícia i els 98,26 d'Astúries. Pel que respecta als últims set dies, s'han produït 41 casos diagnosticats per 100.000 habitants, mentre que la mitjana estatal és de 136,6.

El president Ximo Puig, que s'ha reunit aquest dimecres amb la consellera de Sanitat Ana Barceló, es congratulava per aquesta decisió: "Gràcies a l'esforç de la societat valenciana i al compliment d'aquestes mesures estem en una millor situació". "Anem en la bona direcció, però hem de seguir així. Aqueix és el camí, responsabilitat i prudència", ha sentenciat Puig.